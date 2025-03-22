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Искусство

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Скончался петербургский фотограф Валентин Самарин

Ему было 96 лет. Валентин Самарин называл свои фотографии sanki — энергетическими проекциями метафизического измерения, запечатленными с помощью фотоаппарата.

За свою карьеру Самарин создал около 20 тысяч негативов и 10 тысяч фотографий. Более половины его работ посвящены сценам из балетов и пластического театра. На его снимках запечатлены фигуры из постановок Леонида Якобсона, Бориса Эйфмана, Мориса Бежара, Ролана Пети, Пины Бауш и Филиппа Толляра.

Самарин участвовал в первой ленинградской выставке андерграундной фотографии «Под парашютом», которая прошла в 1974 году в квартире поэта Константина Кузьминского.

Также Самарин создал множество фотопортретов известных деятелей культуры, включая Иосифа Бродского, Галину Вишневскую, Мстислава Ростроповича, Виктора Некрасова, Юрия Любимова и Алексея Хвостенко.

Предлагаем прочесть наше архивное интервью с Валентином Самариным. В нем он рассказал почему любил снимать балет, и что уникального в его метапортретах.

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