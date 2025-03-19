Внимание коллекционерам! На торги Vladey выставлены работы звезд российского совриска Звездочетова, Козина, Виноградова и Дубосарского

Одним из ключевых лотов предстоящего аукциона Vladey станет живописное полотно «Натюрморт с водкой» Леонида Пурыгина. Сомнамбулический фантом или «демоническое видение», изображающее головы культовых монстров «русского Босха», насаженные на шампуры, происходит из частной коллекции Юрия Трайсмана. Работа объехала весь мир с выставкой «Запрещенное искусство: Послевоенный русский авангард», а сегодня продается по стартовой цене в 3,7 млн рублей.

На торгах также представлена работа арт-дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского «Тюльпаны и рыбки», входящая в знаменитый цикл «Под водой» (многочастный фриз выставлялся на биеннале в Венеции в 2003 году). Полотно 2006 года продолжает «подводную» тематику работ художников, в которой вода становится условным фильтром, отделяющим гламурные представления о красоте и реальность. Эстимейт работы — 3,3 млн рублей.