Внимание коллекционерам! На торги Vladey выставлены работы звезд российского совриска Звездочетова, Козина, Виноградова и Дубосарского

Традиционные торги произведений из частных коллекций (в этот раз целых три!) собрали 26 работ совриска музейного уровня с «безупречным провенансом». Рассказываем (субъективно!) о самых топовых из них.
Одним из ключевых лотов предстоящего аукциона Vladey станет живописное полотно «Натюрморт с водкой» Леонида Пурыгина. Сомнамбулический фантом или «демоническое видение», изображающее головы культовых монстров «русского Босха», насаженные на шампуры, происходит из частной коллекции Юрия Трайсмана. Работа объехала весь мир с выставкой «Запрещенное искусство: Послевоенный русский авангард», а сегодня продается по стартовой цене в 3,7 млн рублей.
На торгах также представлена работа арт-дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского «Тюльпаны и рыбки», входящая в знаменитый цикл «Под водой» (многочастный фриз выставлялся на биеннале в Венеции в 2003 году). Полотно 2006 года продолжает «подводную» тематику работ художников, в которой вода становится условным фильтром, отделяющим гламурные представления о красоте и реальность. Эстимейт работы — 3,3 млн рублей.
Одним из хайлайтов аукциона стала работа одного из ключевых представителей «неофициального искусства» и организатора первых газоневских выставок Владимира Овчинникова — это дебют художника на торгах Vladey. «Сомнамбулы» 1991 года, происходящая из коллекции Александра Глезера, экспонировалась в ГМИИ имени Пушкина. Лот представлен с эстимейтом в 1,9 млн рублей.
К редким художникам на торгах относят и Лидию Мастеркову — художницу-нонконформистку и «амазонку Второго авангарда». На аукционе представлен ее абстрактный «Триптих 1» 1977 года, созданный в технике тушь на мокрой бумаге. Эстимейт лота — 1,9 млн рублей.
В топе лотов также представлена «морда» еще одного нонкомформиста — «русского Фрэнсиса Бэкона» Олега Целкова. Монументальная монохромная Head and Cup 1994 года оценена в 3,3 млн рублей.
Хайлайтом торгов также стало живописное полотно Оскара Рабина «Деньги» 2001 года. Работа относится к парижскому периоду творчества художника и объединяет две магистральные темы: быстротечность времени и безденежье. Эстимейт картины — 3,3 млн рублей.
Среди художников аукциона звезды российского искусства: Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Сергей Волков, Вадим Захаров, Константин Звездочетов, Анатолий Зверев, Алексей Каллима, Владимир Козин, Игорь Макаревич, Лидия Мастеркова, Борис Матросов, Эрнст Неизвестный, Владимир Немухин, Владимир Овчинников, Леонид Пурыгин, Оскар Рабин, Инал Савченков, Авдей Тер-Оганьян, Олег Целков, Валерий Чтак, Сергей Шаблавин и Сергей Шутов.
Аукцион «Три ЧК» состоится 22 марта.
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