Художница Катя Исаева объединит идеи современности и средневековья на выставке «Политика рая» в MYTH Gallery

Художница создает современный контекст на базе классической «Божественной комедии» Данте.
Катя Исаева. Фрагмент работы "To the moon and back", 2025 год
Персональный проект Кати Исаевой «Политика рая» выстраивает антропологический диалог с поэмой XIV века, исследуя культуру и медиа наших дней через сюжетные тропы и постулаты, принятые Данте Алигьери столетиями назад. Название выставки отсылает к книге британского социолога и экономиста Гая Стэндинга «Прекариат: новый опасный класс», в которой одной из центральных идей является обеспечение стабильности завтрашнего дня как в социальном, так и в экономическом и политическом планах.
Экспозиция соберет произведения в различных жанрах — от текстильных коллажей по мотивам живописных работ и гравюр художников Ренессанса, характерных для художницы ассамбляжей с реди-мейдами, до сканограмм невозможных райских садов и гобеленов с цитатами из современных хитов. Эксклюзивно для выставки Катя Исаева собрала виниловую пластинку с композициями о Луне — «именно с этого небесного тела в поэме Данте начинается рай».
«Художественная практика Кати Исаевой объединяет в себе две предпосылки, которые все чаще в современном мире оказываются не в связке, а в оппозиции: гуманистический посыл и исследовательский метод. Катя всматривается в решения Данте по помещению тех или иных героев, например, возлюбленных, в ад, и берет на себя смелость не согласиться с решением автора, "предполагая, что нам не нужны никакие более идеальные формы человеческого". Размышляя о дне сегодняшнем, мы убеждаемся, что подобная индивидуальная оптика, да к тому же еще и человекоцентричная, человеколюбивая, – одно из немногих, что современное искусство сегодня может противопоставить окружающей реальности», — описывает проект куратор Анна Журба.
Катя Исаева. Сканограмма из серии "Невозможный сад", 2025 год
Катя Исаева — междисциплинарная художница и куратор, выпускница ИПСИ и Школы современного искусства Свободные мастерские ММОМА, также училась в Лондонском университете искусств. В своей практике работает с реди-мейдами и текстилем, переосмысляет обыденное, обращается к теме памяти. Лауреат конкурса 17-го фестиваля современного искусства Аланика (куратор — Александр Дашевский), направленного на создание концепций художественных проектов для музеев-участников. Участвовала в параллельной программе Manifesta (Санкт-Петербург), специальных программах VI Московской биеннале современного искусства, параллельных и специальных программах Молодежной биеннале (2014, 2016, 2018, 2020 годы), международных фестивалях видео-арта (Австрия, Венгрия, Германия) и выставках в Берлине, Париже, Лондоне. Работы находятся в частных коллекциях Германии, Австрии, России и Казахстана.
Персональная выставка Кати Исаевой «Политика рая» открыта с 28 марта по 15 мая 2025 года в MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.
12+
Комментарии (0)