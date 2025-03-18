Художница Катя Исаева объединит идеи современности и средневековья на выставке «Политика рая» в MYTH Gallery

Персональный проект Кати Исаевой «Политика рая» выстраивает антропологический диалог с поэмой XIV века, исследуя культуру и медиа наших дней через сюжетные тропы и постулаты, принятые Данте Алигьери столетиями назад. Название выставки отсылает к книге британского социолога и экономиста Гая Стэндинга «Прекариат: новый опасный класс», в которой одной из центральных идей является обеспечение стабильности завтрашнего дня как в социальном, так и в экономическом и политическом планах.

Экспозиция соберет произведения в различных жанрах — от текстильных коллажей по мотивам живописных работ и гравюр художников Ренессанса, характерных для художницы ассамбляжей с реди-мейдами, до сканограмм невозможных райских садов и гобеленов с цитатами из современных хитов. Эксклюзивно для выставки Катя Исаева собрала виниловую пластинку с композициями о Луне — «именно с этого небесного тела в поэме Данте начинается рай».

«Художественная практика Кати Исаевой объединяет в себе две предпосылки, которые все чаще в современном мире оказываются не в связке, а в оппозиции: гуманистический посыл и исследовательский метод. Катя всматривается в решения Данте по помещению тех или иных героев, например, возлюбленных, в ад, и берет на себя смелость не согласиться с решением автора, "предполагая, что нам не нужны никакие более идеальные формы человеческого". Размышляя о дне сегодняшнем, мы убеждаемся, что подобная индивидуальная оптика, да к тому же еще и человекоцентричная, человеколюбивая, – одно из немногих, что современное искусство сегодня может противопоставить окружающей реальности», — описывает проект куратор Анна Журба.