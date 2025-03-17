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Искусство

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«Смерти нет?» Раскрывают в Музее истории религии

А также показывают более 100 (!) уникальных танатологических экспонатов, в том числе маски, изображения духов предков, ритуальные предметы и археологические находки, картины и гравюры. Memento mori!

"Смерть с часами", Германия, 16 век
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея истории религии

"Смерть с часами", Германия, 16 век

«Выставка открывается различными образами, в которых смерть может прийти к человеку: смерть героическая, жертвенная, предательская... Погребальным обрядам посвящен следующий раздел, где представлены предметы из археологических и этнографических экспедиций музея. Затем мы переходим к разговору о моменте, когда умерший пересекает черту, отделяющую его от мира живых. Завершает это своеобразное путешествие в мир смерти тема загробного существования», — комментирует куратор выставки Наталья Веприкова.

«Смерти нет?» — это путешествие сквозь века и континенты, отраженное через сакральные предметы и иконические сюжеты. Экспозиция охватывает период от самых древних времен, когда человек начал осознавать свою конечность и пытаться «приручить» смерть обрядами, до появления современного иконографического образа скелета в темном балахоне с косой, а также размышлений о загробной жизни. Ключевыми сюжетами проекта выступили паринирвана Будды, героическая гибель Гектора, мученическая смерть святого Себастиана, убийство Зигфрида, сцены перехода душ в иной мир, загробного суда и воздаяния, а также пребывания душ умерших в различных сферах, таких как Чистилище, Ад и Рай, Чистая земля Будды Амитабхи и многие другие.

"Мост Сират над пропастью ада"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея истории религии

"Мост Сират над пропастью ада"

Среди хайлайтов выставки отмечают оригинальную посмертная маску основателя ордена иллюминатов Адама Вейсгаупта, иллюстрированное издание «Пляски Смерти» (1725 года), поминальные вотивы гончарного цеха и цеха портных XIX века, а также мемориальный масонский складень (створчатая икона из нескольких частей). 

Выставка «Смерти нет?» открыта с 21 января по 30 марта 2025 года в Музее истории религии на Почтамтской улице, 14.

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