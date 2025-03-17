«Смерти нет?» Раскрывают в Музее истории религии

А также показывают более 100 (!) уникальных танатологических экспонатов, в том числе маски, изображения духов предков, ритуальные предметы и археологические находки, картины и гравюры. Memento mori!
"Смерть с часами", Германия, 16 век
«Выставка открывается различными образами, в которых смерть может прийти к человеку: смерть героическая, жертвенная, предательская... Погребальным обрядам посвящен следующий раздел, где представлены предметы из археологических и этнографических экспедиций музея. Затем мы переходим к разговору о моменте, когда умерший пересекает черту, отделяющую его от мира живых. Завершает это своеобразное путешествие в мир смерти тема загробного существования», — комментирует куратор выставки Наталья Веприкова.
«Смерти нет?» — это путешествие сквозь века и континенты, отраженное через сакральные предметы и иконические сюжеты. Экспозиция охватывает период от самых древних времен, когда человек начал осознавать свою конечность и пытаться «приручить» смерть обрядами, до появления современного иконографического образа скелета в темном балахоне с косой, а также размышлений о загробной жизни. Ключевыми сюжетами проекта выступили паринирвана Будды, героическая гибель Гектора, мученическая смерть святого Себастиана, убийство Зигфрида, сцены перехода душ в иной мир, загробного суда и воздаяния, а также пребывания душ умерших в различных сферах, таких как Чистилище, Ад и Рай, Чистая земля Будды Амитабхи и многие другие.
"Мост Сират над пропастью ада"
Среди хайлайтов выставки отмечают оригинальную посмертная маску основателя ордена иллюминатов Адама Вейсгаупта, иллюстрированное издание «Пляски Смерти» (1725 года), поминальные вотивы гончарного цеха и цеха портных XIX века, а также мемориальный масонский складень (створчатая икона из нескольких частей).
Выставка «Смерти нет?» открыта с 21 января по 30 марта 2025 года в Музее истории религии на Почтамтской улице, 14.
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