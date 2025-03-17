«Смерти нет?» Раскрывают в Музее истории религии

«Выставка открывается различными образами, в которых смерть может прийти к человеку: смерть героическая, жертвенная, предательская... Погребальным обрядам посвящен следующий раздел, где представлены предметы из археологических и этнографических экспедиций музея. Затем мы переходим к разговору о моменте, когда умерший пересекает черту, отделяющую его от мира живых. Завершает это своеобразное путешествие в мир смерти тема загробного существования», — комментирует куратор выставки Наталья Веприкова.

«Смерти нет?» — это путешествие сквозь века и континенты, отраженное через сакральные предметы и иконические сюжеты. Экспозиция охватывает период от самых древних времен, когда человек начал осознавать свою конечность и пытаться «приручить» смерть обрядами, до появления современного иконографического образа скелета в темном балахоне с косой, а также размышлений о загробной жизни. Ключевыми сюжетами проекта выступили паринирвана Будды, героическая гибель Гектора, мученическая смерть святого Себастиана, убийство Зигфрида, сцены перехода душ в иной мир, загробного суда и воздаяния, а также пребывания душ умерших в различных сферах, таких как Чистилище, Ад и Рай, Чистая земля Будды Амитабхи и многие другие.