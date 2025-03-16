В арт-галерее «Окна» расскажут о жизни и судьбе Ольги Берггольц

«Ее голос звучал по радио в самые тяжелые дни блокады, поддерживая надежду и веру ленинградцев. Лекция откроет новые грани личности поэтессы и ее творчества, ставшего символом стойкости и мужества», — говорится в сообщении организаторов.

Начало – в 18:00. Для участия предусмотрена регистрация.

Также в арт-галерее «Окна» по 25 марта проходит выставка «Свидетели Великой Победы». Она подготовлена подростково-молодёжным центром «Калининский».