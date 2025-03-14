Выставка «Рок, кино и пламя» — последняя возможность посетить Анненкихре перед длительной реставрацией

Увидеть руинированную красоту возможно во всем масштабе: исторический проект распространился почти на все помещения петербургской церкви. Как признается арт-директор культурного пространства, Светлана Ивашкевич, в рамках него кирха одновременно выступает объектом и субъектом, главным персонажем и миссионером.
«Здесь вы сможете познакомиться с нашей церковью поближе и узнать самые интересные факты из её биографии. Будучи практически ровесницей Петербурга, Анненкирхе пережила многое: была сакральным местом, рок-клубом, кинотеатром, горела и затем буквально восстала из пепла», — рассказывают в Анненкирхе.
Выставка «Рок, кино и пламя» охватывает историю церкви — одного из первых зданий Петербурга, деревянный прообраз которого возвели еще в 1704 году на территории «Мытного двора» Петропавловской церкви. Позднее оригинальную церковь по инициативе Анны Иоанновны сменила новая мазанковая архитектора Петра Еропкина — уже на Кирочной улице. При Екатерине здание снова перестроили — каменный храм в проекте Юрия Фельтена (строительством руководил Джованни Руска) выполнен в стиле раннего классицизма с полукруглым портиком, окруженным ионической колоннадой со стороны северного фасада и ризалитом, увенчанным треугольным фронтоном, с южного.
В Советскую эпоху на месте действующей церкви разместили кинотеатр «Спартак», а реконструкции коснулась перепланировка южной части здания и строительства парадной лестницы на второй ярус. В 90-е в кинотеатре стали проходить дискотеки, а в 1998 году — впервые организован рок-концерт при участии «Короля и Шута», «Гражданской обороны» и «Ленинграда». В начале 2002-го церковь передали лютеранскому приходу, а позднее в этом же году в здании случился пожар — последствия случившего до сих пор заметны в интерьерах Анненкирхе (фасад спустя долгих восемь лет был отреставрирован). Вспоминая это событие, кураторы проекта разместили перед входом в здание настоящую пожарную машину, украшенную стикерами радиостанций.
Охватывающая три века истории «Рок, кино и пламя» поделена на условные разделы, разграниченные дверьми-порталами. Сторителлинг ведется от вестибюле, где речь идет о строительстве Анненкирхе и архитекторах. Так, оригинальный облик церкви изображается и на витражах, арте и инсталляциях современных художников.
В главном зале можно отдохнуть (на полу разложены пуфы) и насладиться атмосферой домашнего кинотеатра — посмотреть старые фильмы или документальный сюжет об истории Церкви Святой Анны. Дополнительный видеоряд с работами арт-студии «Ветер» можно увидеть проекцией на колоннах.
Экспозиция распространяется и на второй этаж, на который попадаешь по Красной лестнице — концептуальной отсылке к рокерскому прошлому кирхи, где в прошлом торговали музыкальной атрибутикой. В галерее второго этажа разместились работы арт-группы «Зерно» — прихожан Анненкирхе. Это серия коллажей, раскрывающих события прошлых лет (в том числе многочисленные выставки).
Среди хайлайтов проекта также: исторический видеомэппинг, диагностика грехов в конфессионале, портреты культовых рокеров от художницы Саши Соки, лайвы «Ленинграда», «Короля и Шута»и «Пилота».
Выставка «Рок, кино и пламя» открыта с 9 февраля по 1 июня 2025 года в Анненкирхе на Кирочной улице, 8Б.
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