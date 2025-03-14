Выставка «Рок, кино и пламя» — последняя возможность посетить Анненкихре перед длительной реставрацией

«Здесь вы сможете познакомиться с нашей церковью поближе и узнать самые интересные факты из её биографии. Будучи практически ровесницей Петербурга, Анненкирхе пережила многое: была сакральным местом, рок-клубом, кинотеатром, горела и затем буквально восстала из пепла», — рассказывают в Анненкирхе.

Выставка «Рок, кино и пламя» охватывает историю церкви — одного из первых зданий Петербурга, деревянный прообраз которого возвели еще в 1704 году на территории «Мытного двора» Петропавловской церкви. Позднее оригинальную церковь по инициативе Анны Иоанновны сменила новая мазанковая архитектора Петра Еропкина — уже на Кирочной улице. При Екатерине здание снова перестроили — каменный храм в проекте Юрия Фельтена (строительством руководил Джованни Руска) выполнен в стиле раннего классицизма с полукруглым портиком, окруженным ионической колоннадой со стороны северного фасада и ризалитом, увенчанным треугольным фронтоном, с южного.