Будущее наступило сегодня: в фиджитал-галерее «Охра» открылась мультимедийная выставка «Делориан»

«Мультимедийная выставка "Делориан" — это окно в новую реальность, увлекательное путешествие во времени и пространстве при помощи искусства и современных технологий. Проект исследует границы и возможности нового для культуры и искусства фиджитал-пространства — культурного ландшафта, соединяющего классические и цифровые формы», — комментируют в фиджитал-галерее «Охра».

Свое медиаискусство представили Максим Свищев, Анастасия Гросс, Надежда Бей и Дарья Григорьева.

Выставка «Делориан» открыта с 7 марта по 7 мая 2025 года в фиджитал-галерее «Охра» на Кожевенной линии, 30.

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