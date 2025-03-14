Будущее наступило сегодня: в фиджитал-галерее «Охра» открылась мультимедийная выставка «Делориан»

Название выставки отсылает к машине времени из культовой трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее». Как считает куратор проекта, художница Ксения Макаренко, сегодня самое интересное создается на стыке разных медиумов и технологий, а будущее уже наступило.
«Делориан» фиджитал-галерее «Охра» собрал современное медиаискусство в разных форматах — от видеоарта, аудиовизуальных технологий до виртуальной реальности и светодиодных скульптур. В одном пространстве куратор выставки Ксения Макаренко собрала пантеон далекого будущего, в котором science-art про время, посвящение Игорю Стравинскому соседствуют со сказочными и мифологическими VR. В основе проекта — синонимичность представлений о будущем и репрезентация этих мыслей в медиарте, который открывает зрителю навыки «расширенного видения» вне рамок пространства и времени.
«Мультимедийная выставка "Делориан" — это окно в новую реальность, увлекательное путешествие во времени и пространстве при помощи искусства и современных технологий. Проект исследует границы и возможности нового для культуры и искусства фиджитал-пространства — культурного ландшафта, соединяющего классические и цифровые формы», — комментируют в фиджитал-галерее «Охра».
Свое медиаискусство представили Максим Свищев, Анастасия Гросс, Надежда Бей и Дарья Григорьева.
Выставка «Делориан» открыта с 7 марта по 7 мая 2025 года в фиджитал-галерее «Охра» на Кожевенной линии, 30.
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