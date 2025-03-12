Русский музей готовит инклюзивную лабораторию «Как поддержать друг друга?»

Лабораторию проведут в марте-июне в рамках проекта «Взаимообмен, диалог, поддержка, сотрудничество», который организован Инклюзивным отделом Русского музея в партнерстве с Центром социальных инноваций «Музейный опыт» при поддержке благотворительного фонда «Свет». Лабораторию разделят на три трека, в одном из которых можно поучаствовать.

Первое направление — «Встречное движение: как не исключать себя из круга поддержки?». Оно рассчитано на тех, кто по роду деятельности оказывает поддержку другим.

«Долгое время находясь в этой роли, человек может привыкнуть фокусироваться на потребностях другого, быть внимательным к чужой уязвимости, но не замечать собственную потребность в поддержке, или не иметь возможности ее получить. Поддержка необходима каждому из нас, не только в сложной ситуации, но и в нашей повседневной жизни», — рассказали в пресс-службе Русского музея.

Следующий трек называется «Практики взаимоподдержки». Здесь ждут участников с инвалидностью и без, чтобы говорить о своих потребностях, обсуждать, что такое поддержка и предлагать идеи, как сделать музеи местом поддержки, а не «опекали», изменить восприятие «сверху-вниз» на равные отношения.

Последний трек — «Арт-терапия: путь творчества» — адресовано тем, в чьей семье есть люди с инвалидностью, и тем, кто вынужден выстраивать свою жизнь, ориентируясь на потребности своих близких.

«Часто они оказываются в социальной изоляции и перестают уделять себе достаточно внимания. Однако для того, чтобы помогать своему близкому развиваться, нужен внутренний ресурс, и он напрямую зависит от психологического состояния», — отметили в музее. При этом команда проекта добавила, что в этом направлении будут работать две группы: «Конструирование будущего здесь и сейчас» и «Душевные силы».

Сквозные темы лаборатории: «Что такое поддержка и чем она отличается от опеки?», «Музей как место, обладающее ресурсом поддержки», «Ресурсы самопомощи и горизонтального взаимодействия». Участие бесплатное, но для участия в программе необходимо подать заявку и пройти отбор на основе указанной в заявке мотивации. Отклики будут принимать до 11 марта.