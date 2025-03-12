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Искусство

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Медиахудожники покажут единство цифрового и природного на выставке в Центра Курехина

Проект «Цифровое искусство #2» вдохновлен наблюдениями за переходом от зимнего анабиоза к пробуждению и процветанию.

SLAVA SAF
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Центра имени Сергея Курехина

SLAVA SAF

SLAVA SAF
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Центра имени Сергея Курехина

SLAVA SAF

В основе групповой выставки — исследование цикличности и трансформации как ключевых аспектов технологического искусства, берущих начало в природных процессах. При этом, принципы, заложенные в природе — постоянное повторение и изменения, или циклы и трансформации — вдохновляют художников, работающих с технологиями. В рамках этого диалога свои медиа и интерактивные работы представят 13 авторов: Василисса Саврасова, blackvision, Aizek, Мария Кобякова, Анна Полани, Катарина Кано, SLAVA SAF, Таня Янни, Кристина Сидорова, Виктор Кудряшов, Alexandra Soko, Сергей Благодетелев, KAZAS.

Таня Янни, Neutral Blossom
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Центра имени Сергея Курехина

Таня Янни, Neutral Blossom

Василисса Саврасова, "Метасистема"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Центра имени Сергея Курехина

Василисса Саврасова, "Метасистема"

Выставка «Цифровое искусство #2» открыта с 14 марта в Центре имени Сергея Курехина.

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