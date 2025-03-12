Медиахудожники покажут единство цифрового и природного на выставке в Центра Курехина

В основе групповой выставки — исследование цикличности и трансформации как ключевых аспектов технологического искусства, берущих начало в природных процессах. При этом, принципы, заложенные в природе — постоянное повторение и изменения, или циклы и трансформации — вдохновляют художников, работающих с технологиями. В рамках этого диалога свои медиа и интерактивные работы представят 13 авторов: Василисса Саврасова, blackvision, Aizek, Мария Кобякова, Анна Полани, Катарина Кано, SLAVA SAF, Таня Янни, Кристина Сидорова, Виктор Кудряшов, Alexandra Soko, Сергей Благодетелев, KAZAS.