В галерее «Сарай» поселятся гости с других планет — в рамках выставки Елены Минаевой «Добро пожаловать!»

История не знает сослагательного наклонения? Художница Елена Минаева считает, что в искусстве возможно все — даже скрестить соцреализм с инопланетянами.
Персональная выставка Елены Минаевой «Добро пожаловать!» — это новый взгляд на советское искусство, зародившееся с ленинской пропаганды в 1918 году и породившее своих «супергероев». После распада пропагандистской системы опоры разрушились: незыблемая вера и смыслы столкнулись с неясным, меланхоличным образом действительности. Пора выбирать нового героя — символ перехода в эпоху современной неопределенности. На торжественных мозаиках Минаева изображает инопланетянина — «дружелюбного уродца». С ним на Землю сошел и современный неоязыческий бестиарий — серия керамических работ «Волжское сияние. Богиня».
«Добро пожаловать!» — совместный проект с московской галереей fābula, куратором которого выступает Петр Белый.
Выставка является частью проекта «Было / Не Было», который реализуется в галерее «Сарай» с конца 2023 года под кураторством Петра Белого и представляет работы современных авторов. Ранее в его рамках были показаны Катерина Веселовская, Ася Маракулина, Алексей Семичов, Андрей Кузьмин, Михаил А. Крест, Петр Кирюша, Антон Гудков, Светлана Исаева, Ирина Корина, Николай Чирятьев, Игорь Яновский и Руслан Ермолаев.
Куратор
Технологически работы Лены Минаевой остаются в рамках классической техники мозаики, идеологически происходит переход на другой уровень. Посланец, прибывший с небес с неясной миссией – почти реальный персонаж детства автора. Перестроечная эклектика в данном случае носит для художника ностальгический характер утраты «золотого века».
Елена Минаева (1986) — междисциплинарная художница, работает с живописью, мозаикой, скульптурой, звуком, анимацией и видео-артом. В творчестве обращается к теме ностальгии — воспоминаниям из постсоветского детства, как они формируют личность. Окончила Институте проблем современного искусства (ИПСИ, курс «Новые художественные стратегии»), участвовала в московской Лаборатории медия-перформанса. Работы Елены Минаевой находятся в частных собраниях России, Франции, США. Живет и работает в Москве.
Галерея «Сарай» — выставочное пространство в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Позиционируется как площадка для выставления современного искусства, налаживает культурный диалог между классической музейной формой и современными интерпретациями.
Персональная выставка Елены Минаевой «Добро пожаловать!» открыта с 14 марта по 13 апреля 2025 года в Галерее «Сарай» на Литейном проспекте, 53.
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