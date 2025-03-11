В галерее «Сарай» поселятся гости с других планет — в рамках выставки Елены Минаевой «Добро пожаловать!»

Персональная выставка Елены Минаевой «Добро пожаловать!» — это новый взгляд на советское искусство, зародившееся с ленинской пропаганды в 1918 году и породившее своих «супергероев». После распада пропагандистской системы опоры разрушились: незыблемая вера и смыслы столкнулись с неясным, меланхоличным образом действительности. Пора выбирать нового героя — символ перехода в эпоху современной неопределенности. На торжественных мозаиках Минаева изображает инопланетянина — «дружелюбного уродца». С ним на Землю сошел и современный неоязыческий бестиарий — серия керамических работ «Волжское сияние. Богиня».

«Добро пожаловать!» — совместный проект с московской галереей fābula, куратором которого выступает Петр Белый.

Выставка является частью проекта «Было / Не Было», который реализуется в галерее «Сарай» с конца 2023 года под кураторством Петра Белого и представляет работы современных авторов. Ранее в его рамках были показаны Катерина Веселовская, Ася Маракулина, Алексей Семичов, Андрей Кузьмин, Михаил А. Крест, Петр Кирюша, Антон Гудков, Светлана Исаева, Ирина Корина, Николай Чирятьев, Игорь Яновский и Руслан Ермолаев.