В Галерее «Борей» показали современный взгляд на советскую кулинарную культуру на выставке «О вкусной и здоровой пище»

Утопический «миф об изобилии» в работах 36 современных художников (в том числе Александр и Наталия Флоренские, Иван Сотников и Миша Шапиро!).
Миша Шапиро, "Очередь за сосисками", 2024 год
Групповая выставка «О вкусной и здоровой пище», которая открылась в галерее «Борей», отсылает к одноименной книге, первое издание которой вышло в Советском Союзе еще в 1939 году. Сборник охватывал широкий спектр блюд — от повседневного питания до праздничных столов, а также включало рецепты для детского и лечебного питания. Культовая кулинарная книга не только собирала рецепты, но и популяризировала рациональное, здоровое питание с учетом взглядов того времени, а также делилось полезные лайфхаками о способах хранения и обработки продуктов. Книга стала одним из символов эпохи — неоднократно переиздавалась, тиражи достигали миллионов экземпляров.
Современные художники обратились к теме еды и застолий, а также советской действительности (вам «Торт морковный с пеканом постный», «Изготовление пельменей» или «Очередь за сосисками»?), собрав в выставочном пространстве живопись, графику и арт-объекты. Куратором проекта выступила Наталья Звонарева.
Свои работы на выставке показали 36 (!) художников из разных городов России (Петербурга, Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода и других): Александр Бихтер, Ира Васильева, Гадалова Мария, Женя Голант, Лариса Голубева, Сергей Горшков, Анна Замула, Наталья Звонарева, Инна Каленская, Надежда Козинина, Ольга Кукина, Сергей Ледков, Анна Маркарян, Виталий Мартыненко, Александр, Анна и Нино Мессерер, Андрей Мертвый, Елена Немировская, Татьяна Петрова, Константин Пьянов, Ирина Роон, Алла Рубцова, Наиля Садретдинова, Таня Сергеева, Иван Сотников, Мария Странд, Константин, Анна, Мария и Светлана Сутягины, Денис Трусевич, Дмитрий Флегонтов, Александр и Наталия Флоренские, Миша Шапиро, Марианна Шретер и Надежда Эверлинг.
Групповая выставка «О вкусной и здоровой пище» открыта с 8 по 29 марта в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.
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