В Галерее «Борей» показали современный взгляд на советскую кулинарную культуру на выставке «О вкусной и здоровой пище»

Групповая выставка «О вкусной и здоровой пище», которая открылась в галерее «Борей», отсылает к одноименной книге, первое издание которой вышло в Советском Союзе еще в 1939 году. Сборник охватывал широкий спектр блюд — от повседневного питания до праздничных столов, а также включало рецепты для детского и лечебного питания. Культовая кулинарная книга не только собирала рецепты, но и популяризировала рациональное, здоровое питание с учетом взглядов того времени, а также делилось полезные лайфхаками о способах хранения и обработки продуктов. Книга стала одним из символов эпохи — неоднократно переиздавалась, тиражи достигали миллионов экземпляров.

Современные художники обратились к теме еды и застолий, а также советской действительности (вам «Торт морковный с пеканом постный», «Изготовление пельменей» или «Очередь за сосисками»?), собрав в выставочном пространстве живопись, графику и арт-объекты. Куратором проекта выступила Наталья Звонарева.