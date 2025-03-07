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Искусство

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В «Библиотеке книжной графики» показали венгерский Бестиарий в работах Иштвана Сатмари

В рамках экспозиции представили оживший мистический пантеон венгерского фольклора. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Библиотеки книжной графики»

В основе «Бестиарий. Bestiarium Hungaricum. Венгерский плакат» — иллюстрации к книге, выпущенной издательством Cser в 2023 году, о мифолологических существах, населяющих сказки и легенды. В Bestiarium Hungaricum 31 главы, дополненные монохромными линогравюрами и цветной диджитал живописью Иштвана Сатмари. Плакаты по его иллюстрациям впервые экспонируются в России.

«Каждая работа — это окно в мир древних архетипов и воображения, где живут драконы, призраки, лидерц и гарабонц, волшебный олень», — рассказывают в «Библиотеке книжной графики».

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Библиотеки книжной графики»

Иштван Сатмари (1978) — график, иллюстратор, редактор, автор иллюстраций к более чем двадцати книгам. Его карикатуры еженедельно публикуются в издании Magyar Hang («Венгерский голос»). В 2017 году получил премию Дорки Визи как журналист, в том же году удостоился премии Szép Magyar Könyv как график.

Выставка «Бестиарий. Bestiarium Hungaricum. Венгерский плакат» открыта с 5 марта по 28 марта в «Библиотеке книжной графики» на 7-ой Красноармейской улице, 30.

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