В «Библиотеке книжной графики» показали венгерский Бестиарий в работах Иштвана Сатмари

В основе «Бестиарий. Bestiarium Hungaricum. Венгерский плакат» — иллюстрации к книге, выпущенной издательством Cser в 2023 году, о мифолологических существах, населяющих сказки и легенды. В Bestiarium Hungaricum 31 главы, дополненные монохромными линогравюрами и цветной диджитал живописью Иштвана Сатмари. Плакаты по его иллюстрациям впервые экспонируются в России.

«Каждая работа — это окно в мир древних архетипов и воображения, где живут драконы, призраки, лидерц и гарабонц, волшебный олень», — рассказывают в «Библиотеке книжной графики».