Арт-коллектив Flowgardenz покажет мир растений-мутантов Post Natural в «Левашовском Хлебозаводе»

Post Natural — это возможность увидеть «новую оптику растительных атласов и артефактов биологической мифологии», а также пофантазировать, как могла бы выглядеть Земля при аннигиляции природы и технологий.

Для визуализации мутировавшего биотехногенного мира будущего креативный арт-коллектив Flowgardenz создал серию изображений, звуковых инсталляций, объектов и видеоарта, дополненных нейронками.

Параллельно с выставкой будет доступна публичная программа с дискуссиями, паблик-толками, лекциями с участием ботаников и экологов, философов и искусствоведов, урбанистов и исследователей, работающих с ИИ. Все подробности в ближайшее время появятся здесь.