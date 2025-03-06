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Искусство

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Арт-коллектив Flowgardenz покажет мир растений-мутантов Post Natural в «Левашовском Хлебозаводе»

Что будет с природой после апокалипсиса? Рассуждают апологеты «зеленого тренда» и превращают Котельную «Левашовского Хлебозавода» в ugly-чудном виртуальном саду Франкенштейна.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters

Post Natural — это возможность увидеть «новую оптику растительных атласов и артефактов биологической мифологии», а также пофантазировать, как могла бы выглядеть Земля при аннигиляции природы и технологий.
Для визуализации мутировавшего биотехногенного мира будущего креативный арт-коллектив Flowgardenz создал серию изображений, звуковых инсталляций, объектов и видеоарта, дополненных нейронками.

Параллельно с выставкой будет доступна публичная программа с дискуссиями, паблик-толками, лекциями с участием ботаников и экологов, философов и искусствоведов, урбанистов и исследователей, работающих с ИИ. Все подробности в ближайшее время появятся здесь.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters

Flowgardenz — мультидисциплинарный арт-коллектив, созданный художниками Владимиром Ваненковым и Константином Бушмановым. Продвигает альтернативный взгляд на искусство, вдохновленный растениями. Flowgardenz сотрудничают с такими брендами и арт-учреждениями, как Дом культуры «ГЭС-2» и Фонд V–A–C, Gucci, Vogue, Adidas и Международным фестивалем FLORA.

Выставка Flowgardenz Post Natural открыта с 12 по 23 марта в «Левашовском Хлебозаводе» на Барочной улице, 6а.

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