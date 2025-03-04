В Музее городской скульптуры покажут выставку к 100-летию пионера «электронного искусства» Августа Ланина

Юбилейная ретроспектива охватит последнее десятилетие его творчества и представит культовую цветомузыку с применением современных медиатехнологий.
Концептуальный проект "Апокалипсис"
Август Ланин занял особое место в истории как исключительно многогранный автор: помимо классических жанров в искусстве (работами в которых также известен!), он любил совмещать эстетику с инженерной мыслью. В 1970-х годах Ланин обращается к авангардной цветомузыке — теория которой была популярна как в Баухаусе у Кандинского, так и в ГИНХУКе у Матюшина — и внедрил ее в советские архитектурные проекты. Он также принимает участие в исследованиях влияния цветомузыки на космонавтов, разрабатывает релаксационные комнаты, имитирующие физические условия Земли, и фантазирует над декоративными космическими предметами.
В рамках выставки «Август Ланин. Живопись, скульптура, графика, объект» расскажут об уникальном методе синтеза архитектуры и философии (социальной утопии), а также об увлеченности космосом и цветомузыкой на примере проекта комплекса «Постапокалипсис». Экспозиция соберет ретроспективу творчества художника, включая каркасную скульптуру и живописно-пространственные композиции, дополненные ранними рисунками и гравюрами. Основное внимание будет уделено разработкам 1990-х – начала 2000-х годов. На юбилейной выставке цветомузыка Ланина будет впервые представлена с использованием медиатехнологий, а в её создании примут участие молодые медиахудожники, режиссёры и 3D-реконструкторы.
"Земля", 1966 год
Август Ланин (1925–2006) – художник и архитектор, работавший в Ленинграде и Петербурге. Он окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина (ныне Академия Художеств) и преподавал архитектуру в ЛИСИ-СПбГАСУ. В его творческом наследии насчитывается более 2000 работ в различных жанрах – графике (наиболее известны его линогравюры и монотипии), живописи, объектном искусстве, ДПИ и архитектуре. В 1990-е годы он начал создавать каркасные скульптуры из алюминиевой проволоки. Экспериментируя с разнообразными техниками, Ланин создавал авангардистские коллажи и объекты, интегрировал электронные технологии в искусство и разрабатывал масштабные проекты, включая цветомузыкальные установки. Произведения Ланина хранятся в Русском музее и Музее истории Петербурга.
Выставка «Август Ланин. Живопись, скульптура, графика, объект» открыта с 7 марта по 6 апреля 2025 года в Музее городской скульптуры на Чернорецком переулке, 2.
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