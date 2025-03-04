В Музее городской скульптуры покажут выставку к 100-летию пионера «электронного искусства» Августа Ланина

Август Ланин (1925–2006) – художник и архитектор, работавший в Ленинграде и Петербурге. Он окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина (ныне Академия Художеств) и преподавал архитектуру в ЛИСИ-СПбГАСУ. В его творческом наследии насчитывается более 2000 работ в различных жанрах – графике (наиболее известны его линогравюры и монотипии), живописи, объектном искусстве, ДПИ и архитектуре. В 1990-е годы он начал создавать каркасные скульптуры из алюминиевой проволоки. Экспериментируя с разнообразными техниками, Ланин создавал авангардистские коллажи и объекты, интегрировал электронные технологии в искусство и разрабатывал масштабные проекты, включая цветомузыкальные установки. Произведения Ланина хранятся в Русском музее и Музее истории Петербурга.

Выставка «Август Ланин. Живопись, скульптура, графика, объект» открыта с 7 марта по 6 апреля 2025 года в Музее городской скульптуры на Чернорецком переулке, 2.

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