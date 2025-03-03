«Человеку нужен человек»: dispar:d проводит благотворительный аукцион «Свои» в поддержку женских кризисных центров

Торги «Свои» собрали пул из 18 российских художниц — на языке графики, ассамбляжа, живописи, пластики и миксмедиа они поразмышляли о вечных константах: близости, отношениях, семейной памяти и борьбе за свои права. В числе авторов: Милада Копелиович, Ева Хелки, Оля Иней, Варя Яковлева, Лиза Мур (Кукушкина), Лада Учаева, Алиса Горшенина, Полина Осипова, Женя Эйснер, Влада Тарасова, Антония Лев, Лиза Пушкина, Катя Щеглова, Люба Саутина, Вика Бодрова, Анастасия Антипова, Наталья Спечинская и Оля Махно.

Часть вырученных с торгов средств пойдет в кризисные организации: в некоммерческую организацию, оказывающую бесплатную и анонимную помощь пережившим сексуализированное насилие, «Сестры» и проект Labirint, предоставляющий юридическую и психологическую помощь в эмиграции. Это второй аукцион из цикла «Свои» в поддержку женских кризисных центров. Первый успешно прошел в 2021 году.