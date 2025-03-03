«Человеку нужен человек»: dispar:d проводит благотворительный аукцион «Свои» в поддержку женских кризисных центров

Часть выручки (10%) будет направлена Центру «Сестры» и некоммерческому проекту для русскоязычных женщин по всему миру Labirint.
Торги «Свои» собрали пул из 18 российских художниц — на языке графики, ассамбляжа, живописи, пластики и миксмедиа они поразмышляли о вечных константах: близости, отношениях, семейной памяти и борьбе за свои права. В числе авторов: Милада Копелиович, Ева Хелки, Оля Иней, Варя Яковлева, Лиза Мур (Кукушкина), Лада Учаева, Алиса Горшенина, Полина Осипова, Женя Эйснер, Влада Тарасова, Антония Лев, Лиза Пушкина, Катя Щеглова, Люба Саутина, Вика Бодрова, Анастасия Антипова, Наталья Спечинская и Оля Махно.
Часть вырученных с торгов средств пойдет в кризисные организации: в некоммерческую организацию, оказывающую бесплатную и анонимную помощь пережившим сексуализированное насилие, «Сестры» и проект Labirint, предоставляющий юридическую и психологическую помощь в эмиграции. Это второй аукцион из цикла «Свои» в поддержку женских кризисных центров. Первый успешно прошел в 2021 году.
Аукционный дом про торги:
«Человеку нужен человек» — эта простая истина легко забывается в нашем стремительном и порой равнодушном мире. Также, как ребёнок нуждается в родителе, взрослый не может полноценно существовать без семьи, друзей и просто «своих» людей. Для нас важно объединять усилия ради создания мира, в котором забота и сочувствие — норма, а каждый человек услышан и значим.
dispar:d — аукционный дом нового формата, ориентированный на продвижение современных российских художников. Основную часть проектов реализует в онлайн-формате, большинство работ создаются художниками эксклюзивно и представляются на торгах впервые.
Аукцион dispar:d «Человеку нужен человек» проходит до 12 марта на dispard.com.
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