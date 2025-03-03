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Искусство

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Коллекционер Кирилл Авелев собрал экспериментальную выставку «Львы Медичи» — с ленинградской графикой и современными работами участников Parazit

Выставка началась с акции: 27 февраля 77 участников андеграундного арт-объединения «Parazit» ровно на минуту встали возле 77 львиных изваяний, а затем последовало обсуждение работ с регламентом в три минуты и очень динамичный монтаж. «Как говорят бордоские виноделы: стал обладателем выставки en primeur — еще в бочках, до розлива в бутылки. На стадии брожения... и величия замысла», — комментирует Кирилл Авелев.

Владимир Козин. "Лев Медичи, стерегущий Черный Квадрат Малевича". 2025 год
Изображение предоставлено Собака.ru коллекционером Кириллом Авелевым

Владимир Козин. "Лев Медичи, стерегущий Черный Квадрат Малевича". 2025 год

«Львы Медичи» за 200‑летнюю историю в Петербурге стали негласным символом города. Парные мраморные скульптуры, опирающиеся передней лапой на каменные шары, считались образцами «классического вкуса» и широко распространились за пределы родной Италии (иконография берет начало еще в Риме I века н.э.) в виде реплик из разных материалов. Безмолвные стражники (символы силы и власти, хранители города, как в пушкинском «Медном всаднике»!) захватили Петербург в начале XIX века. Первые копии, выполненные по оригинальным моделям виллы Медичи в Риме, были изготовлены из бронзы для фонтана в Петергофе, а затем появились в дворянской резиденции князя Александра Лобанова‑Ростовского.

Ключевую роль в распространении образа сыграла Академия художеств, для которой были заказаны гипсовые слепки оригиналов, по которым на Александровском литейном заводе отливались реплики из чугуна и бронзы. Эти копии украсили городские ансамбли Елагина, Михайловского дворцов, Строгановской дачи, Дворцовой пристани и многих других мест. Икона благородства и достоинства, популярная еще в XIX веке, стала тиражируемым символом послевоенного времени — вошла в «сувенирный пантеон» и стала излюбленным дополнением к любой туристической фотографии.

Любительское фото
Изображение предоставлено Собака.ru коллекционером Кириллом Авелевым

Любительское фото

Гага Ковенчук. "Львы на Неве". 1986/2016 года
Изображение предоставлено Собака.ru коллекционером Кириллом Авелевым

Гага Ковенчук. "Львы на Неве". 1986/2016 года

Куратор выставки «Львы Медичи» и коллекционер Кирилл Авелев предложил неформальным, свободным от академических канонов художникам объединения «Parazit» поиграть с классическим образом и собрать настоящий петербургский бестиарий в знаменитом коридоре Галереи «Борей». В «паноптикуме одного туристического символа» произведения авторов были отобраны «не глядя» — итоговое количество и качество работ выявились только в процессе монтажа. Открывшаяся 1 марта экспозиция включает произведения в самых разных жанрах — от классической живописи и графики до ассамбляжа и малой пластики. Работы современных авторов представлены вместе с ленинградской графикой и любительскими фотографиями 1950‑х годов из коллекции Кирилла Авелева.

Изображение предоставлено Собака.ru коллекционером Кириллом Авелевым
Владимир Козин
Изображение предоставлено Собака.ru коллекционером Кириллом Авелевым

Владимир Козин

Стас Казимов
Изображение предоставлено Собака.ru коллекционером Кириллом Авелевым

Стас Казимов

Вера Светлова
Изображение предоставлено Собака.ru коллекционером Кириллом Авелевым

Вера Светлова

Петр Швецов со "Львом Африканским" — портретом куратора в молодости
Изображение предоставлено Собака.ru коллекционером Кириллом Авелевым

Петр Швецов со "Львом Африканским" — портретом куратора в молодости

Выставка «Львы Медичи» открыта с 1 марта по 1 апреля 2025 года в Галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.

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