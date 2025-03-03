Коллекционер Кирилл Авелев собрал экспериментальную выставку «Львы Медичи» — с ленинградской графикой и современными работами участников Parazit

«Львы Медичи» за 200‑летнюю историю в Петербурге стали негласным символом города. Парные мраморные скульптуры, опирающиеся передней лапой на каменные шары, считались образцами «классического вкуса» и широко распространились за пределы родной Италии (иконография берет начало еще в Риме I века н.э.) в виде реплик из разных материалов. Безмолвные стражники (символы силы и власти, хранители города, как в пушкинском «Медном всаднике»!) захватили Петербург в начале XIX века. Первые копии, выполненные по оригинальным моделям виллы Медичи в Риме, были изготовлены из бронзы для фонтана в Петергофе, а затем появились в дворянской резиденции князя Александра Лобанова‑Ростовского.

Ключевую роль в распространении образа сыграла Академия художеств, для которой были заказаны гипсовые слепки оригиналов, по которым на Александровском литейном заводе отливались реплики из чугуна и бронзы. Эти копии украсили городские ансамбли Елагина, Михайловского дворцов, Строгановской дачи, Дворцовой пристани и многих других мест. Икона благородства и достоинства, популярная еще в XIX веке, стала тиражируемым символом послевоенного времени — вошла в «сувенирный пантеон» и стала излюбленным дополнением к любой туристической фотографии.