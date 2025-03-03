Коллекционер Кирилл Авелев собрал экспериментальную выставку «Львы Медичи» — с ленинградской графикой и современными работами участников Parazit

Выставка началась с акции: 27 февраля 77 участников андеграундного арт-объединения «Parazit» ровно на минуту встали возле 77 львиных изваяний, а затем последовало обсуждение работ с регламентом в три минуты и очень динамичный монтаж. «Как говорят бордоские виноделы: стал обладателем выставки en primeur — еще в бочках, до розлива в бутылки. На стадии брожения... и величия замысла», — комментирует Кирилл Авелев.
Владимир Козин. "Лев Медичи, стерегущий Черный Квадрат Малевича". 2025 год
«Львы Медичи» за 200‑летнюю историю в Петербурге стали негласным символом города. Парные мраморные скульптуры, опирающиеся передней лапой на каменные шары, считались образцами «классического вкуса» и широко распространились за пределы родной Италии (иконография берет начало еще в Риме I века н.э.) в виде реплик из разных материалов. Безмолвные стражники (символы силы и власти, хранители города, как в пушкинском «Медном всаднике»!) захватили Петербург в начале XIX века. Первые копии, выполненные по оригинальным моделям виллы Медичи в Риме, были изготовлены из бронзы для фонтана в Петергофе, а затем появились в дворянской резиденции князя Александра Лобанова‑Ростовского.
Ключевую роль в распространении образа сыграла Академия художеств, для которой были заказаны гипсовые слепки оригиналов, по которым на Александровском литейном заводе отливались реплики из чугуна и бронзы. Эти копии украсили городские ансамбли Елагина, Михайловского дворцов, Строгановской дачи, Дворцовой пристани и многих других мест. Икона благородства и достоинства, популярная еще в XIX веке, стала тиражируемым символом послевоенного времени — вошла в «сувенирный пантеон» и стала излюбленным дополнением к любой туристической фотографии.
Куратор выставки «Львы Медичи» и коллекционер Кирилл Авелев предложил неформальным, свободным от академических канонов художникам объединения «Parazit» поиграть с классическим образом и собрать настоящий петербургский бестиарий в знаменитом коридоре Галереи «Борей». В «паноптикуме одного туристического символа» произведения авторов были отобраны «не глядя» — итоговое количество и качество работ выявились только в процессе монтажа. Открывшаяся 1 марта экспозиция включает произведения в самых разных жанрах — от классической живописи и графики до ассамбляжа и малой пластики. Работы современных авторов представлены вместе с ленинградской графикой и любительскими фотографиями 1950‑х годов из коллекции Кирилла Авелева.
Выставка «Львы Медичи» открыта с 1 марта по 1 апреля 2025 года в Галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.
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