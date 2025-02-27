В «Брусницыне» открывается масштабная выставка работ Марка Шагала La Bible

Цикл «Библейское послание» можно назвать одной из долгоиграющих тем в творчестве Шагала — работу над серией гравюр и рисунков художник начал еще в 1930-х годах. Первоначально иллюстрации к Библии были заказной работой от известного парижского арт-дилера, коллекционера и издателя Амбруаза Воллара (важно: именно с его именем связаны многие шедевры Сезанна, Пикассо, Гогена и Ван Гога). Специально для создания данной серии произведений художник овладел техникой литографии. Шагал отправился в Израиль, чтобы воочию увидеть места, описанные в Библии — тогда появились первые черно-белые гравюры и офорты. Однако начало Второй мировой прервало работу над серией, к которой художник вернулся уже в послевоенные годы (в 1950-х) — теперь в цвете.

«Библейское послание» охватывает ключевые истории Ветхого Завета — от сотворения мира и грехопадения Адама и Евы до исхода евреев из Египта, истории Авраама, Иакова, Моисея, царя Давида и пророков. В них сочетаются элементы кубизма, экспрессионизма и символизма, при этом часто используются яркие краски и свободные, «плывущие» формы. Цикл реализован в разных техниках — от офортов и литографий до больших живописных панно и витражей.

«Мне всегда казалось и кажется сейчас, что эта книга является самым большим источником поэзии всех времен. С давних пор я ищу ее отражение в жизни и искусстве. Библия подобна природе, и эту тайну я пытаюсь передать», — комментировал Шагал.