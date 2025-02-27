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Искусство

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В «Брусницыне» открывается масштабная выставка работ Марка Шагала La Bible

Экспозиция охватит рекордные 84 литографии художника (в том числе поздние 24 эскиза из серии «Окна Иерусалима»), иллюстрирующие события Ветхого Завета, а также витражи современных авторов.

Марк Шагал, "Моисей со скрижалями Завета перед народом"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой арт-центра Культурного квартала «Брусницын»

Марк Шагал, "Моисей со скрижалями Завета перед народом"

В центре выставки литографий Марка Шагала La Bible в Арт центре Культурного квартала «Брусницын» — библейские сюжеты в работах художника в сопровождении текстов из Священного Писания.

Оригиналы литографий и эскизов к витражам будут дополнены работами современных художников монументальной живописи: Александра Демидова, Евгения Панина и Ирины Бричагиной — преподавателей и выпускницы монументально-декоративной живописи Академии имени Штиглица. В своих витражах они вступают в творческий диалог с наследием Марка Шагала. Также в рамках выставки пройдут мастер-классы по технологии создания витража.

Марк Шагал. Эскиз к витражной серии 12 колен Израилевых. "Неффалим"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой арт-центра Культурного квартала «Брусницын»

Марк Шагал. Эскиз к витражной серии 12 колен Израилевых. "Неффалим"

Цикл «Библейское послание» можно назвать одной из долгоиграющих тем в творчестве Шагала — работу над серией гравюр и рисунков художник начал еще в 1930-х годах. Первоначально иллюстрации к Библии были заказной работой от известного парижского арт-дилера, коллекционера и издателя Амбруаза Воллара (важно: именно с его именем связаны многие шедевры Сезанна, Пикассо, Гогена и Ван Гога). Специально для создания данной серии произведений художник овладел техникой литографии. Шагал отправился в Израиль, чтобы воочию увидеть места, описанные в Библии — тогда появились первые черно-белые гравюры и офорты. Однако начало Второй мировой прервало работу над серией, к которой художник вернулся уже в послевоенные годы (в 1950-х) — теперь в цвете.

«Библейское послание» охватывает ключевые истории Ветхого Завета — от сотворения мира и грехопадения Адама и Евы до исхода евреев из Египта, истории Авраама, Иакова, Моисея, царя Давида и пророков. В них сочетаются элементы кубизма, экспрессионизма и символизма, при этом часто используются яркие краски и свободные, «плывущие» формы. Цикл реализован в разных техниках — от офортов и литографий до больших живописных панно и витражей.

«Мне всегда казалось и кажется сейчас, что эта книга является самым большим источником поэзии всех времен. С давних пор я ищу ее отражение в жизни и искусстве. Библия подобна природе, и эту тайну я пытаюсь передать», — комментировал Шагал.

Марк Шагал
зображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой арт-центра Культурного квартала «Брусницын»

Марк Шагал

Марк Шагал (1887–1985) — живописец, график, театральный художник, монументалист белорусско-еврейского происхождения. В его творчестве органично сочетаются элементы кубизма, символизма и экспрессионизма, мотивы еврейской культуры и фольклора. Учился у Юделя Пэна, затем — у Николая Рериха и Льва Бакста в Санкт-Петербурге, в 1911—1913 годах — в Париже, где жил в «Улье». Эмигрировал из РСФСР в 1922 году, после чего в работах часто обращался к личным воспоминаниям о родном Витебске. Шагал известен своими фантастическими композициями, в которых фигуры парят в воздухе, а цвета и формы передают эмоциональную насыщенность.

Выставка «Марк Шагал. La Bible» открыта с 28 февраля по 27 июля 2025 года в арт-центре культурного квартала «Брусницын» на Кожевенной линии, 30.

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