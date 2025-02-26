В Namegallery открывается персональная выставка-манифест «Монолит» экс-«Митька» Андрея Кузьмина

В живописи, графике и инсталляциях появился драма-Монолит — неокубриковский высший разум, который умножил жизнь на Ноль.
Кураторский проект андеграундного художника и экс-участника «Митьков» Андрея Кузьмина «Монолит» — это визуальное размышление о глобальных философских понятиях: вечности, энтропии, времени и взаимодействия человека с высшими силами. Одновременно, это и результат личных переживаний автора.
Сторителлинг выставки выстроен вокруг центрального образа‑манифеста – Монолита, олицетворяющего стабильность, неизменность и вечность. Вдохновением для этого мотива стал монолит из «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика. В культовом научно‑фантастическом фильме загадочный инопланетный артефакт становится катализатором эволюционных скачков, служа связующим звеном между различными стадиями развития человечества и задавая вопрос о настоящем предназначении людей.
«Он везде: на Земле, на заброшенной советской стройке, в облаках Юпитера, в океанах Европы или за двадцать тысяч световых лет отсюда», – отмечает Кузьмин.
В работах Кузьмина Монолит обретает новую роль – своеобразный рентген внутренних страхов, надежд и стремлений каждого. В живописи, графике и инсталляциях последних лет (большая часть работ 2025 года) этот образ захватывает экспрессивные пейзажи, становясь «силой, стирающей старое, чтобы дать начало новому».
Художник, куратор выставки:
Монолит вечен. Он навсегда. Ни тепла, ни любви от него ждать не приходится. Монолит не чувствует. Он только взаимодействует с окружающим ландшафтом. Неторопливые природные ритмы для него — Энтропия и труха цивилизаций, суета промежуточных богов. В Космической Одиссее Кубрика Монолит и есть Бог, Потенциал бытия, движущая пружина Эволюции разума. Он везде. На Земле, на заброшенной советской стройке, в облаках Юпитера, океанах Европы или за двадцать тысяч световых лет отсюда, за Бесконечностью. Монолит, разум нематериальный, ждёт пробуждения разума нашего, человеческого. Он требует двигаться только вперед. Оглянуться назад — значит надругаться над тканью времени. Каждый носит внутри себя свой Монолит. В отделах сердца ли, в конъюнктиве глаза, как мальчик Кай носил осколок кривого зеркала троля. Монолит — высший арифмометр, умножающий все на Ноль. Пустота Монолита всесильна. Он и есть начало Нового. Ибо Старое истлело на наших глазах.
Андрей Кузьмин (1969) — петербургский художник, поэт, создает живописные и медиаработы. Экспонировался на выставках в постоянном составе группы «Митьки» с 1987 по 1992 года, а в начале 1990-х работал с Новой Академией Изящных Искусств Тимура Новикова. Участник арт-группы «Васильки» (совместно с Ириной Васильевой и Александром Горяевым), работы которой отличаются простотой изобразительных средств, живописностью и свободной пейзажной манерой. Работы Кузьмина выставлялись в Русском музее («Митьки. Ретроспективная выставка к 10-летию движения», 1993), галереях «Люда» («Гомеостаз. Pt 1. Алексей Семичов, Андрей Кузьмин», 2024) и «Сарай» («Гомеостаз. Pt 2. Семичов / Кузьмин», 2024). Персональные проекты художника проходили в галерее «Люда» («Размножение Светлячков» и Attalea princeps) и в Navicula Artis («Останец», 2023). Работы Кузьмина находятся в коллекциях МИСПа, Музея AZ, MMOMA, Музея Нонконформистского искусства и Эрарты.
Персональная выставка Андрея Кузьмина «Монолит» открыта с 28 февраля по 26 апреля 2025 года в NameGallery на Большой Конюшенной улице, 2.
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