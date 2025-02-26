В Namegallery открывается персональная выставка-манифест «Монолит» экс-«Митька» Андрея Кузьмина

Кураторский проект андеграундного художника и экс-участника «Митьков» Андрея Кузьмина «Монолит» — это визуальное размышление о глобальных философских понятиях: вечности, энтропии, времени и взаимодействия человека с высшими силами. Одновременно, это и результат личных переживаний автора.

Сторителлинг выставки выстроен вокруг центрального образа‑манифеста – Монолита, олицетворяющего стабильность, неизменность и вечность. Вдохновением для этого мотива стал монолит из «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика. В культовом научно‑фантастическом фильме загадочный инопланетный артефакт становится катализатором эволюционных скачков, служа связующим звеном между различными стадиями развития человечества и задавая вопрос о настоящем предназначении людей.

«Он везде: на Земле, на заброшенной советской стройке, в облаках Юпитера, в океанах Европы или за двадцать тысяч световых лет отсюда», – отмечает Кузьмин.

В работах Кузьмина Монолит обретает новую роль – своеобразный рентген внутренних страхов, надежд и стремлений каждого. В живописи, графике и инсталляциях последних лет (большая часть работ 2025 года) этот образ захватывает экспрессивные пейзажи, становясь «силой, стирающей старое, чтобы дать начало новому».