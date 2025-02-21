Новые горизонты восприятия: международный творческий дуэт Nonotak привезет в «Цистерну» четыре (!) медиа-инсталляции

Мультимедиа площадка станет лабораторией света и звука в рамках выставки Night Expansion.
Мультимедиа-выставка Night Expansion от международного творческого дуэта Nonotak представит серию из четырех аудиовизуальных инсталляций.
Hidden shadows v.2 — это возможность испытать пространственную оптическую иллюзию. В основе — игра вертикальной и горизонтальной плоскостей, подрывающая визуальные представления о гравитации.
Equinox — аудиовизуальная инсталляция-исследование работы света в пространстве.
Highway — проект, в котором движущиеся в разном темпе минималистичные горизонтальные линии становятся проводниками света.
«Используя движущиеся источники света, мы хотим, чтобы зрители почувствовали силу света и его влияние на окружающую среду», — комментируют Nonotak.
Daydream V.6 — инсталляция, искажающая пространство и время. Свет создает абстрактные пространства, а звуки формируют отголоски виртуальности.
Петербургская выставка станет прелюдией к восьмому фестивалю медиаискусства Intrervals от компании dreamlaser, который состоится этой весной в Нижнем Новгороде.
Nonotak — творческий дуэт визуального художника Ноэми Шипфер (Франция) и архитектора-музыканта Таками Накамото (Япония). Известны своим инновационным подходом к созданию пространственных инсталляций, в которых световые эффекты объединяются с музыкой. Работы Nonotak были представлены Tate Britain, Sónar Barcelona, STRP Biennial, MUTEK Montreal и Mapping Festival. Дуэт также сотрудничал с брендами HERMÈS, adidas и Stella McCartney.
Выставка Night Expansion творческого дуэта Nonotak открыта с 28 февраля по 11 мая 2025 года в «Цистерна х Т-Банк» на Курляндской улице, 48.
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