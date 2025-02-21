Новые горизонты восприятия: международный творческий дуэт Nonotak привезет в «Цистерну» четыре (!) медиа-инсталляции

Nonotak — творческий дуэт визуального художника Ноэми Шипфер (Франция) и архитектора-музыканта Таками Накамото (Япония). Известны своим инновационным подходом к созданию пространственных инсталляций, в которых световые эффекты объединяются с музыкой. Работы Nonotak были представлены Tate Britain, Sónar Barcelona, STRP Biennial, MUTEK Montreal и Mapping Festival. Дуэт также сотрудничал с брендами HERMÈS, adidas и Stella McCartney.

Выставка Night Expansion творческого дуэта Nonotak открыта с 28 февраля по 11 мая 2025 года в «Цистерна х Т-Банк» на Курляндской улице, 48.

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