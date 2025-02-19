Костюм Людмилы Гурченко для вечера памяти Марлен Дитрих показали в Шереметевском дворце

В строгом белом костюме, созданном дизайнером Татьяной Котеговой, актриса появилась на вечере памяти Марлен Дитрих, который прошел в «Астории» в 2006 году. Рассказываем об этом и других дарах музею.
Костюм Людмилы Гурченко
«В этом даре объединены три выдающиеся женщины: знаменитая актриса Марлен Дитрих, талантливый дизайнер Татьяна Котегова, олицетворяющая собой петербургский стиль, и дива театра и кино Людмила Гурченко. Также мы представляем выставку предметов, преподнесенных в дар музею буквально в конце прошлого года — это совсем новые наши экспонаты, пришедшие к нам в результате большой и трудной работы всего коллектива музея», — прокомментировала директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.
Костюм стал центральным экспонатом выставки даров, пополнивших собрание музея в 2024 году. Помимо него на выставке представлены сценические костюмы Светланы Крючковой: наряды ее героинь в спектаклях «На всякого мудреца довольно простоты» (1985 год, режиссер Георгий Товстоногов) и «Вишневый сад» (1993 год, режиссер Адольф Шапиро). Среди других экспонатов — письма из архива Галины Улановой от Сержа Лифаря, Джона Ноймайера, Фаины Раневской и других, редкие фотографии мировых звезд балета и личная переписка Дмитрия Шостаковича.
Костюмы Светланы Крючковой
Отдельный раздел посвящен театральным куклам Резо Габриадзе, созданным для спектакля «Песня о Волге». Экспонаты были переданы музею Театром на Васильевском, где в 1996 году состоялась премьера постановки.
Письмо Улановой от Раневской
Завершает экспозицию альт «Граф Шереметев», изготовленный петербургским мастером Владимиром Якименко. Инструмент выполнен в лучших традициях скрипичного мастерства и украшен фамильным гербом графов Шереметевых. Его создание приурочено к 80-летию снятия блокады Ленинграда.
Увидеть культовые театральные экспонаты можно до середины марта в Шереметевском дворце на набережной Фонтанки, 34.
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