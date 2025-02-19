Костюм Людмилы Гурченко для вечера памяти Марлен Дитрих показали в Шереметевском дворце

«В этом даре объединены три выдающиеся женщины: знаменитая актриса Марлен Дитрих, талантливый дизайнер Татьяна Котегова, олицетворяющая собой петербургский стиль, и дива театра и кино Людмила Гурченко. Также мы представляем выставку предметов, преподнесенных в дар музею буквально в конце прошлого года — это совсем новые наши экспонаты, пришедшие к нам в результате большой и трудной работы всего коллектива музея», — прокомментировала директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.

Костюм стал центральным экспонатом выставки даров, пополнивших собрание музея в 2024 году. Помимо него на выставке представлены сценические костюмы Светланы Крючковой: наряды ее героинь в спектаклях «На всякого мудреца довольно простоты» (1985 год, режиссер Георгий Товстоногов) и «Вишневый сад» (1993 год, режиссер Адольф Шапиро). Среди других экспонатов — письма из архива Галины Улановой от Сержа Лифаря, Джона Ноймайера, Фаины Раневской и других, редкие фотографии мировых звезд балета и личная переписка Дмитрия Шостаковича.