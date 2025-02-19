18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Костюм Людмилы Гурченко для вечера памяти Марлен Дитрих показали в Шереметевском дворце

В строгом белом костюме, созданном дизайнером Татьяной Котеговой, актриса появилась на вечере памяти Марлен Дитрих, который прошел в «Астории» в 2006 году. Рассказываем об этом и других дарах музею.

Костюм Людмилы Гурченко
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой СПбГМТиМИ

Костюм Людмилы Гурченко

«В этом даре объединены три выдающиеся женщины: знаменитая актриса Марлен Дитрих, талантливый дизайнер Татьяна Котегова, олицетворяющая собой петербургский стиль, и дива театра и кино Людмила Гурченко. Также мы представляем выставку предметов, преподнесенных в дар музею буквально в конце прошлого года — это совсем новые наши экспонаты, пришедшие к нам в результате большой и трудной работы всего коллектива музея», — прокомментировала директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.

Костюм стал центральным экспонатом выставки даров, пополнивших собрание музея в 2024 году. Помимо него на выставке представлены сценические костюмы Светланы Крючковой: наряды ее героинь в спектаклях «На всякого мудреца довольно простоты» (1985 год, режиссер Георгий Товстоногов) и «Вишневый сад» (1993 год, режиссер Адольф Шапиро). Среди других экспонатов — письма из архива Галины Улановой от Сержа Лифаря, Джона Ноймайера, Фаины Раневской и других, редкие фотографии мировых звезд балета и личная переписка Дмитрия Шостаковича.

Костюмы Светланы Крючковой
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой СПбГМТиМИ

Костюмы Светланы Крючковой

Отдельный раздел посвящен театральным куклам Резо Габриадзе, созданным для спектакля «Песня о Волге». Экспонаты были переданы музею Театром на Васильевском, где в 1996 году состоялась премьера постановки.

Письмо Улановой от Раневской
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой СПбГМТиМИ

Письмо Улановой от Раневской

Завершает экспозицию альт «Граф Шереметев», изготовленный петербургским мастером Владимиром Якименко. Инструмент выполнен в лучших традициях скрипичного мастерства и украшен фамильным гербом графов Шереметевых. Его создание приурочено к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

Увидеть культовые театральные экспонаты можно до середины марта в Шереметевском дворце на набережной Фонтанки, 34.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: