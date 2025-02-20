18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Как подружить генерации с совриском? Показывают на выставке «Вперед и вверх» в арт-пространстве «Сегоднязавтра»

Современные художники и фотографы размышляют, как меняется художественная практика в бурно развивающимся мире ИИ-технологий. 

Иван Турухано. "Электродепо"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой арт-пространства «Сегоднязавтра»

Иван Турухано. "Электродепо"

Алексей Максимов. "Волны". 2021 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой арт-пространства «Сегоднязавтра»

Алексей Максимов. "Волны". 2021 год

Иван Турухано. "Эшера". 2022 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой арт-пространства «Сегоднязавтра»

Иван Турухано. "Эшера". 2022 год

В центре внимания групповой выставки «Вперед и вверх» — динамика во всех возможных проявлениях: в пленочной фотографии, цифровых кадрах, живописи, графики, скульптуре, дополненной в ИИ-редакторах или фиксирующей промежуточный этап между реальным и сгенерированным.

В рамках проекта представят работы известных в петербургской арт-среде авторов — штатного фотографа Эрмитажа Юрия Молодковца, мастера художественной фотографии Вадима Егоровского, апологета конструктивистских ракурсов Марии Снигиревской, кинорежиссера и оператора Лендока Сергея Скворцова, живописцов Николая Ковалева и Алексея Максимова, скульпторов Григория Лукьянова и Елены Фигуриной, графика Татьяны Глебовой. Также на выставке можно будет увидеть снимки молодых фотографов: Ивана Турухано и Алисы Лю.

Курируют проект Анна Мовчан, коллекционеры Елена и Сергей Ватрушины, Елена Коваленко.

Сергей Скворцов. "Без названия (Двор-колодец)". 1983 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой арт-пространства «Сегоднязавтра»

Сергей Скворцов. "Без названия (Двор-колодец)". 1983 год

Александр Саватюгин. "Атака валькирий". 2020 – 2023 года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой арт-пространства «Сегоднязавтра»

Александр Саватюгин. "Атака валькирий". 2020 – 2023 года

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой арт-пространства «Сегоднязавтра»
Анна Мовчан

Искусствовед, куратор, основатель арт-пространства «Сегоднязавтра»:

Мы в арт-пространстве «Сегоднязавтра» готовы к любым формам диалога. Разговор с ИИ – не исключение: его использование в творческих задачах не ограничивается одной лишь генерацией изображений. Этот инструмент может оказаться полезным художникам-исследователям, кураторам и искусствоведам — всем, кому необходимо обрабатывать много информации. К тому же, всегда полезно выйти за пределы своего привычного окружения и методов работы, чтобы найти новый путь. Поиском этого пути мы занимаемся и на выставке «Вперед и вверх». Выбор произведений производился в ручном режиме, тем не менее, мы предлагаем нашим гостям познакомиться с подробным предложением выставки от нейросети QWEN 2.5-Max, сформированным по опорным точкам концепции — поразительно, насколько подробно ИИ расписал все этапы подготовки, вплоть до сценария вернисажа и рекомендаций по активностям в соцсетях… считаем, что ещё немного и выставки от ИИ и про ИИ станут нашей реальностью.

Сергей Скворцов. "Без названия (Небо)". 1983 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой арт-пространства «Сегоднязавтра»

Сергей Скворцов. "Без названия (Небо)". 1983 год

Юрий Молодковец. "Птицы". 2013 – 2025 года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой арт-пространства «Сегоднязавтра»

Юрий Молодковец. "Птицы". 2013 – 2025 года

Групповая выставка «Вперед и вверх» открыта с 23 февраля по 20 марта в арт-пространстве «Сегоднязавтра» в Репино, Приморского шоссе, 441А, литера А.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: