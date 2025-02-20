Как подружить генерации с совриском? Показывают на выставке «Вперед и вверх» в арт-пространстве «Сегоднязавтра»

Современные художники и фотографы размышляют, как меняется художественная практика в бурно развивающимся мире ИИ-технологий.
В центре внимания групповой выставки «Вперед и вверх» — динамика во всех возможных проявлениях: в пленочной фотографии, цифровых кадрах, живописи, графики, скульптуре, дополненной в ИИ-редакторах или фиксирующей промежуточный этап между реальным и сгенерированным.
В рамках проекта представят работы известных в петербургской арт-среде авторов — штатного фотографа Эрмитажа Юрия Молодковца, мастера художественной фотографии Вадима Егоровского, апологета конструктивистских ракурсов Марии Снигиревской, кинорежиссера и оператора Лендока Сергея Скворцова, живописцов Николая Ковалева и Алексея Максимова, скульпторов Григория Лукьянова и Елены Фигуриной, графика Татьяны Глебовой. Также на выставке можно будет увидеть снимки молодых фотографов: Ивана Турухано и Алисы Лю.
Курируют проект Анна Мовчан, коллекционеры Елена и Сергей Ватрушины, Елена Коваленко.
Искусствовед, куратор, основатель арт-пространства «Сегоднязавтра»:
Мы в арт-пространстве «Сегоднязавтра» готовы к любым формам диалога. Разговор с ИИ – не исключение: его использование в творческих задачах не ограничивается одной лишь генерацией изображений. Этот инструмент может оказаться полезным художникам-исследователям, кураторам и искусствоведам — всем, кому необходимо обрабатывать много информации. К тому же, всегда полезно выйти за пределы своего привычного окружения и методов работы, чтобы найти новый путь. Поиском этого пути мы занимаемся и на выставке «Вперед и вверх». Выбор произведений производился в ручном режиме, тем не менее, мы предлагаем нашим гостям познакомиться с подробным предложением выставки от нейросети QWEN 2.5-Max, сформированным по опорным точкам концепции — поразительно, насколько подробно ИИ расписал все этапы подготовки, вплоть до сценария вернисажа и рекомендаций по активностям в соцсетях… считаем, что ещё немного и выставки от ИИ и про ИИ станут нашей реальностью.
Групповая выставка «Вперед и вверх» открыта с 23 февраля по 20 марта в арт-пространстве «Сегоднязавтра» в Репино, Приморского шоссе, 441А, литера А.
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