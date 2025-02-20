Как подружить генерации с совриском? Показывают на выставке «Вперед и вверх» в арт-пространстве «Сегоднязавтра»

В центре внимания групповой выставки «Вперед и вверх» — динамика во всех возможных проявлениях: в пленочной фотографии, цифровых кадрах, живописи, графики, скульптуре, дополненной в ИИ-редакторах или фиксирующей промежуточный этап между реальным и сгенерированным.

В рамках проекта представят работы известных в петербургской арт-среде авторов — штатного фотографа Эрмитажа Юрия Молодковца, мастера художественной фотографии Вадима Егоровского, апологета конструктивистских ракурсов Марии Снигиревской, кинорежиссера и оператора Лендока Сергея Скворцова, живописцов Николая Ковалева и Алексея Максимова, скульпторов Григория Лукьянова и Елены Фигуриной, графика Татьяны Глебовой. Также на выставке можно будет увидеть снимки молодых фотографов: Ивана Турухано и Алисы Лю.

Курируют проект Анна Мовчан, коллекционеры Елена и Сергей Ватрушины, Елена Коваленко.