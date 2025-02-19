«Росфото» сравнит ранние фотопроцессы в рамках выставки-лаборатории «Дагер против Тальбота»

«Росфото» запускает выставку-лабораторию «Дагер против Тальбота», в рамках которой впервые в России будут сопоставлены особенности первых фотографических техник, разработанных параллельно французом Луи Дагером и англичанином Генри Фокс Тальботом.

В программе выставки также – последние научные открытия «Росфото», сформированные на основе материалов многотомного издания «Дагеротип в России» и современные эксперименты, созданные в рамках совместной работы специалистами отдела лабораторно‑реставрационных исследований совместно с художниками Новой академии изящных искусств. Покажут музейные копии классических произведений ранней светописи, которые не имеют ограничений по сроку экспонирования и адаптированы для аудитории со слабым зрением.