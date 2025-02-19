«Росфото» сравнит ранние фотопроцессы в рамках выставки-лаборатории «Дагер против Тальбота»

Экспозиция представит более 100 редчайших подлинных изображений, датируемых 1840‑ми годами, из коллекции музея.
«Росфото» запускает выставку-лабораторию «Дагер против Тальбота», в рамках которой впервые в России будут сопоставлены особенности первых фотографических техник, разработанных параллельно французом Луи Дагером и англичанином Генри Фокс Тальботом.
В программе выставки также – последние научные открытия «Росфото», сформированные на основе материалов многотомного издания «Дагеротип в России» и современные эксперименты, созданные в рамках совместной работы специалистами отдела лабораторно‑реставрационных исследований совместно с художниками Новой академии изящных искусств. Покажут музейные копии классических произведений ранней светописи, которые не имеют ограничений по сроку экспонирования и адаптированы для аудитории со слабым зрением.
Луи Дагер изобрел дагеротипию – первую коммерчески успешную технологию получения фотографических изображений, разработанную в 1839 году. Процесс основан на обработке серебряной пластины, покрытой серебром и облученной парами йода. Из-за отсутствия негатива дагеротип не подлежит тиражированию, а кадры представляют зеркальное отображение объекта съемки.
В отличие от дагерротипии, калотия (или талботипия), разработанная англичанином Генри Фоксом Тальботом в 1841 году, предусматривает создание бумажного негатива, с которого затем можно получить множество позитивных копий посредством контактной печати.
Выставка «Дагер против Тальбота» открыта с 26 февраля в Музейно-выставочном центре «Росфото» на Большой Морской улице, 35.
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