В masters digital препарируют деревья в рамках выставки Николая Онищенко «Смешанный лес»

Отправной точкой для художника стало рассуждение: «что, если в силу нашей нечувствительности природа могла бы разыграться, показать себя с другой стороны и нарушить привычные представления о ее закономерности?».
«Смешанный лес» Николая Онищенко — это совместный проект masters digital и московской галереи «Триумф». Летом 2024 года премьера проекта прошла в Москве, теперь выставку покажут в Петербурге — с акцентом на звуке и свете. Куратором проекта выступила Кристина Романова.
В серии графических пейзажей художник переосмысляет общепринятые представления о природе и ее закономерностях. Он вырывает отдельные деревья из привычного лесного массива, трансформирует их, деформирует, расщепляет и разрушает. В «Смешанном лесу» Онищенко ставит под сомнение гармонию, которая традиционно воспринимается как неотъемлемая часть лесной стихии. Графические листы серии выполнены в минималистичной карандашной технике, монохромные композиции дополняет звуковая инсталляция, созданная с помощью аналогового синтезатора.
Николай Онищенко — художник, работает с живописью, графикой и видео-артом. Закончил художественно-графический факультет Воронежского государственного педагогического университета и Институт проблем современного искусства. Обращается к аспектам восприятия человека в эпоху новых технологий и связанных с переизбытком информации изменений в мышлении и самоощущении. Минимализм выразительных средств и интерес к разнообразию альтернативных знаний о мире — отличительная особенность произведений художника. Персональные проекты Онищенко проходили в арт-центре «Борей» («Мусор и чувства», 2010 год), Винзаводе («Промышленная роман», 2011). Работы художника находятся в частных коллекциях и собрании Русского музея.
Персональная выставка Николая Онищенко «Смешанный лес» открыта с 14 февраля по 31 марта в masters digital gallery на Барочной улице, 6, стр. 1.
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