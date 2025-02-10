В masters digital препарируют деревья в рамках выставки Николая Онищенко «Смешанный лес»

«Смешанный лес» Николая Онищенко — это совместный проект masters digital и московской галереи «Триумф». Летом 2024 года премьера проекта прошла в Москве, теперь выставку покажут в Петербурге — с акцентом на звуке и свете. Куратором проекта выступила Кристина Романова.

В серии графических пейзажей художник переосмысляет общепринятые представления о природе и ее закономерностях. Он вырывает отдельные деревья из привычного лесного массива, трансформирует их, деформирует, расщепляет и разрушает. В «Смешанном лесу» Онищенко ставит под сомнение гармонию, которая традиционно воспринимается как неотъемлемая часть лесной стихии. Графические листы серии выполнены в минималистичной карандашной технике, монохромные композиции дополняет звуковая инсталляция, созданная с помощью аналогового синтезатора.