Галерея дизайна bulthaup представит мемориальную выставку Инны Олевской — художницы, проработавшей более 50 (!) лет на Императорском фарфоровом заводе

Выставка «Памяти Инны Олевской» охватит широкий круг творческого достояния художницы, скульптора и фарфориста, чьи работы объединили эстетику разных эпох, от средневековой Италии до авангарда и современности. В экспозицию войдут уникальные работы из собрания семьи Олевской, Императорского фарфорового завода и частной коллекции галереи.

Среди хайлайтов — скульптуры «Моцарт» и «Сальери» из композиции «Гений и злодейство — две вещи несовместные», пространственная композиция «Тусовка», фрагменты «Гламура» и «Фокстрота», а также эскизы и живописные работы.

«Выставки Олевской – не рассказ о творчестве, а скорее, инсталляция, раскрывающая видение фарфора в пространстве и времени, своеобразное театрализованное действо, которое вводит нас в мир образов, новых и неожиданных для декоративного искусства», — комментирует куратор Маргарита Костриц.

Инна Олевская – художник-фарфорист, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств. Более 50 лет проработала на «Императорский фарфоровый завод». В ее творчестве соединились образы Серебряного века и литературы рубежа XX и XXI веков, а также религиозные сюжеты, элементы современного дизайна.

Выставка «Памяти Инны Олевской» открыта с 7 февраля по 10 марта 2025 года в галерее дизайна bulthaup на Большой Конюшенной улице, 2.

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