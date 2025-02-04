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Искусство

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«Севкабель Порт» объявил даты проведения ярмарки совриска PAF

Уже в третий раз в мае свои стенды представят самые актуальные художники и передовые галереи, арт-румы и объединения. Тема этого года — «Искусства и ремесла»!

Дима Егоров
Денис Денисов

В этом году увидеть и купить ультрасовременное искусство в коллекцию и открыть для себя сверхновые имена можно будет с 15 по 18 мая в традиционном месте — в общественном культурно-деловом пространстве в Гавани Васильевского острова «Севкабель Порту». 

Port Art Fair — ежегодная ярмарка, направленная на поддержку современного искусства и объединение арт-сцены. Проект которая дает возможность для независимых художников и галерей демонстрировать и продавать свое искусство. На маркете представлены три секции: независимые художники,  галереи и объединения, а также зона Digital-искусства. Параллельно этому доступна (бесплатная!) просветительская программа — с лекциями и паблик-токами при участии специалистов сферы и экспертов в области современного искусства. Куратором и идейным вдохновителем PAF является Анна Заведий — ментор образовательно-выставочных программ, куратор резиденции Hideout, секции digital ярмарки Cosmoscow, член сообщества Арт-Резиденций России.

Денис Денисов
Леша Лейман
Анна Скударь
Анна Заведий

Куратор:

В искусстве, которое мы видим сейчас переплетаются живопись, вышивка, фотография, аппликация, стекло, керамика, текстиль и пр. Часто техники соседствуют, вступают в парадоксальные комбинации, формируя нечто новое. Декоративно-прикладное искусство, приходя в мир изящного и прочно там обустраиваясь, подчеркивает современную потребность в человеческом, материальном, возможно даже теплом искусстве. Мы хотим поднять эти темы внутри ярмарки, чтобы еще раз обозначить роль искусства в формировании связей между людьми и временами.

Сергей Грицанов
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Севкабель Порта»

В ближайшее время организаторы ярмарки объявят open-call для независимых художников и галерей.

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