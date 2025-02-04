«Севкабель Порт» объявил даты проведения ярмарки совриска PAF

В этом году увидеть и купить ультрасовременное искусство в коллекцию и открыть для себя сверхновые имена можно будет с 15 по 18 мая в традиционном месте — в общественном культурно-деловом пространстве в Гавани Васильевского острова «Севкабель Порту».

Port Art Fair — ежегодная ярмарка, направленная на поддержку современного искусства и объединение арт-сцены. Проект которая дает возможность для независимых художников и галерей демонстрировать и продавать свое искусство. На маркете представлены три секции: независимые художники, галереи и объединения, а также зона Digital-искусства. Параллельно этому доступна (бесплатная!) просветительская программа — с лекциями и паблик-токами при участии специалистов сферы и экспертов в области современного искусства. Куратором и идейным вдохновителем PAF является Анна Заведий — ментор образовательно-выставочных программ, куратор резиденции Hideout, секции digital ярмарки Cosmoscow, член сообщества Арт-Резиденций России.