Алина Кугуш устраивает «Бунт вещей» — с куклами Мамышева-Монро и Авито-находками

Коллекционер медиумов и чемпионка по мультидисциплинарности в новом проекте обращается к наследию арт-иконы — мастера трансформации и перевоплощения Владислава Мамышева-Монро.
«Бунт вещей» Алины Кугуш — это попытка вдохнуть новую жизнь в забытые объекты, наделить их самосознанием. Экспонаты выставки — игрушки Мамышева-Монро, переснятые художницей на Polaroid в Архиве Музея «Гараж», их акварельные портреты и живописные образы second-hand статуэток — становятся активными действующими лицами, бунтующими против стандартного уклада.
В основе проекта — диалог двух серий: акварелей с сюжетами, где сбежавшие игрушки и прочие вещи превращаются в символы мятежа, и живописных инсталляций, в которой мелкие копии бюстов и монументов, найденные на Авито, обыгрывают идею предметной агентности. Дополнят визуальный ряд полароиды с культовыми игрушками Мамышева-Монро. Алина Кугуш исследует, где прочерчена граница между живым и не живым, и препарирует представление о том, что вещи просто служат человеку.
Художница, автор проекта:
Бунт вообще не мой, вещей — игрушек. вещей — материалов: сбежавшей бумаги, покинувших РФ красок, не доехавших, избегающих меня холстов, сегодня меня покинула самая широкая из моих кистей… Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я беру архивную игрушку и играю с ней — она, они, игрушки, устроили мятеж, обнажив лоно монумента, я этого не делала, с меня взятки гладки — ручки чисты, я невинна и девственна.
Алина Кугуш — мультидисциплинарная художница, работает с живописью, акварельной и печатной графикой, анимацией, инсталляцией и костюмированным перформансом. Использует методологию research-based art. Персональные и групповые выставки были представлены в галерее Myth и Фонде «ПРО АРТЕ» в Петербурге и в Мастерских Музея «Гараж» в Москве. Работы были представлены на ярмарках «Контур», Cosmoscow и Istanbul Contemporary. Победительница грантовой программы для художников Дома культуры «ГЭС-2» (2024), участница арт-резиденции Музея «Гараж» (2023), номинант Премии имени Сергея Курехина в категории «Лучший медиаобъект» (2022).
«Пространство А» — проект, поддерживающий инициативы в области визуальных и исполнительских искусств, а также художников, кураторов и исследователей, работающих в поле современных культуры и искусства. Просветительская, дискуссионная и исследовательская площадка, пространство для выставочных и перформативных проектов, место для диалога художников и аудитории.
Персональная выставка Алины Кугуш «Бунт вещей» открыта с 6 февраля по 1 марта 2025 года в «Пространстве А» на Каменноостровском проспекте, 13/2.
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