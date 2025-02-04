Алина Кугуш устраивает «Бунт вещей» — с куклами Мамышева-Монро и Авито-находками

Алина Кугуш — мультидисциплинарная художница, работает с живописью, акварельной и печатной графикой, анимацией, инсталляцией и костюмированным перформансом. Использует методологию research-based art. Персональные и групповые выставки были представлены в галерее Myth и Фонде «ПРО АРТЕ» в Петербурге и в Мастерских Музея «Гараж» в Москве. Работы были представлены на ярмарках «Контур», Cosmoscow и Istanbul Contemporary. Победительница грантовой программы для художников Дома культуры «ГЭС-2» (2024), участница арт-резиденции Музея «Гараж» (2023), номинант Премии имени Сергея Курехина в категории «Лучший медиаобъект» (2022).

«Пространство А» — проект, поддерживающий инициативы в области визуальных и исполнительских искусств, а также художников, кураторов и исследователей, работающих в поле современных культуры и искусства. Просветительская, дискуссионная и исследовательская площадка, пространство для выставочных и перформативных проектов, место для диалога художников и аудитории.

Персональная выставка Алины Кугуш «Бунт вещей» открыта с 6 февраля по 1 марта 2025 года в «Пространстве А» на Каменноостровском проспекте, 13/2.

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