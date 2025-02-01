Купленная на гаражной распродаже за 50 долларов картина может принадлежать кисти Ван Гога

Все началось с того, что анонимный коллекционер купил полотно с изображением рыбака, чинящего сеть на пустынном пляже. В правом нижнем углу картины расположена надпись Элимар (Elimar). Заметив сходство с техникой Ван Гога, владелец продал работу LMI в 2019 году. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В 450-страничном отчете эксперты указали, что картина могла быть создана в 1889 году, когда Ван Гог находился в психиатрической лечебнице во Франции. Там же были созданы «Звездная ночь» и другие известные работы. Эксперты смогли обнаружить несколько характерных элементов, совпадающих с техникой художника, а анализ подписи Elimar показал, что мазки соответствуют его стилю, использованному в другой работе 1885 года.

При этом ранее нидерландский Музей Ван Гога уже изучал эту картину и пришел к выводу, что она не принадлежит художнику. В музее подчеркнули, что придерживаются строгой процедуры аутентификации и получают до 200 подобных запросов в год, 99% из которых, по их мнению, не соответствуют работам мастера.