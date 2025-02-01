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Искусство

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Купленная на гаражной распродаже за 50 долларов картина может принадлежать кисти Ван Гога

Так считает группа специалистов из нью-йоркской компании LMI Group International. Если их выводы подтвердятся, то стоимость произведения может достичь 15 млн долларов.

UNIKYLUCKK / Shutterstock.com

Все началось с того, что анонимный коллекционер купил полотно с изображением рыбака, чинящего сеть на пустынном пляже. В правом нижнем углу картины расположена надпись Элимар (Elimar). Заметив сходство с техникой Ван Гога, владелец продал работу LMI в 2019 году. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В 450-страничном отчете эксперты указали, что картина могла быть создана в 1889 году, когда Ван Гог находился в психиатрической лечебнице во Франции. Там же были созданы «Звездная ночь» и другие известные работы. Эксперты смогли обнаружить несколько характерных элементов, совпадающих с техникой художника, а анализ подписи Elimar показал, что мазки соответствуют его стилю, использованному в другой работе 1885 года.

При этом ранее нидерландский Музей Ван Гога уже изучал эту картину и пришел к выводу, что она не принадлежит художнику. В музее подчеркнули, что придерживаются строгой процедуры аутентификации и получают до 200 подобных запросов в год, 99% из которых, по их мнению, не соответствуют работам мастера.

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