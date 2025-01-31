В Союзе художников открылась выставка детской книжной иллюстрации — к 25-летию издательства «Речь»

Показали более 1000 (!) работ, в том числе редчайшие оригиналы, восстановленные и изданные в качестве.
Игорь Олейников, из книги Жилинскайте Витауте "Путешествие на Тандадрику"
Выставка «Художники издательства „Речь“», приуроченная к 25-летию культового детского издательства, открылась петербургском Союзе художников.
В экспозиции — работы культовых художников, создававших визуальный язык детской литературы. Хайлайтами выставки стали работы Татьяны Мавриной и Игоря Олейникова — единственных российских художников, удостоенных международной премии Ганса Христиана Андерсена. Покажут оригиналы 33 работ Мавриной, включая рисунки к «Народным русским сказкам» Афанасьева и серии «Сказочные звери». Отдельный раздел посвятили Николаю Устинову, оформившему более 400 книг.
Помимо классиков детской книжной иллюстрации, «Художники издательства "Речь"» показывает работы современных авторов. А еще здесь можно приобрести книги с представленными работами — в том числе давно не переиздававшиеся издания.
«Эта выставка особенно интересна тем, что зритель увидит оригиналы иллюстраций, увидит собранные вместе работы, которые печатались на протяжении многих лет. Сможет сравнить художников. Такие выставки-отчёты довольно редки и уже тем интересны. Сегодня в иллюстрацию пришли молодые художники. Со своим взглядом, некоторые уже со своим почерком. Иллюстрация живет и будет жить. Как детская, так и взрослая. Пока жива бумажная книга, жива и иллюстрация для нее», — комментирует художник-иллюстратор Игорь Олейников.
Выставка «Художники издательства "Речь"» продлится до 9 февраля 2025 года в Союзе художников на Большой Морской улице, 38.
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