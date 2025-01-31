В Союзе художников открылась выставка детской книжной иллюстрации — к 25-летию издательства «Речь»

Помимо классиков детской книжной иллюстрации, «Художники издательства "Речь"» показывает работы современных авторов. А еще здесь можно приобрести книги с представленными работами — в том числе давно не переиздававшиеся издания.

«Эта выставка особенно интересна тем, что зритель увидит оригиналы иллюстраций, увидит собранные вместе работы, которые печатались на протяжении многих лет. Сможет сравнить художников. Такие выставки-отчёты довольно редки и уже тем интересны. Сегодня в иллюстрацию пришли молодые художники. Со своим взглядом, некоторые уже со своим почерком. Иллюстрация живет и будет жить. Как детская, так и взрослая. Пока жива бумажная книга, жива и иллюстрация для нее», — комментирует художник-иллюстратор Игорь Олейников.

Выставка «Художники издательства "Речь"» продлится до 9 февраля 2025 года в Союзе художников на Большой Морской улице, 38.

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