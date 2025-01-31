В Русском музее расскажут историю предметного искусства: от объекта к инсталляции

«Вещи и произведения искусства впервые оказались на равных на Всемирной выставке в Париже в 1855 году, а к началу XX века предмет стал такой же основой изобразительного искусства, как человеческая фигура. Искусство объекта появилось в 1910-е годы одновременно с абстракционизмом, положив начало новому этапу художественного развития, который теперь называют мультимедийным, — то есть включающим работу с любыми материалами и техниками», — отмечают в Русском музее.

Масштабный проект «Ассамбляж. Объект. Инсталляция» — дидактическая выставка, исследующая тридцатилетний процесс перехода от плоскостного изображения к пространственному искусству. В XX веке эта трансформация воспринималась как вызов традиционному искусству — «пощечина общественному вкусу», а сегодня предметный мир занимает ключевое место на актуальном арт-рынке.

В экспозиции представлены произведения Ильи Кабакова, Аллы Урбан, Владимира Янкилевского, Вадима Воинова, Александра Дашевского, Елены Губановой и Ивана Говоркова, Андрея Басанца, Михаила Карасика, Александра Шевчука, Петра Белого, Ростислава Лебедева и других художников. В рамках проекта также пройдет кураторская образовательная программа с лекциями и экскурсиями.