В Русском музее расскажут историю предметного искусства: от объекта к инсталляции

На примере лучших (и редко экспонируемых работ!) из запасников музея, а также объектов из мастерских художников, авторских и частных коллекций кураторы предлагают проследить, как развивались художественные практики, основанные на образах вещей.
«Вещи и произведения искусства впервые оказались на равных на Всемирной выставке в Париже в 1855 году, а к началу XX века предмет стал такой же основой изобразительного искусства, как человеческая фигура. Искусство объекта появилось в 1910-е годы одновременно с абстракционизмом, положив начало новому этапу художественного развития, который теперь называют мультимедийным, — то есть включающим работу с любыми материалами и техниками», — отмечают в Русском музее.
Масштабный проект «Ассамбляж. Объект. Инсталляция» — дидактическая выставка, исследующая тридцатилетний процесс перехода от плоскостного изображения к пространственному искусству. В XX веке эта трансформация воспринималась как вызов традиционному искусству — «пощечина общественному вкусу», а сегодня предметный мир занимает ключевое место на актуальном арт-рынке.
В экспозиции представлены произведения Ильи Кабакова, Аллы Урбан, Владимира Янкилевского, Вадима Воинова, Александра Дашевского, Елены Губановой и Ивана Говоркова, Андрея Басанца, Михаила Карасика, Александра Шевчука, Петра Белого, Ростислава Лебедева и других художников. В рамках проекта также пройдет кураторская образовательная программа с лекциями и экскурсиями.
Выставка разделена на четыре основных раздела, посвященных различным аспектам предметного искусства: «От картины к объекту», «Ассамбляж», «Объект» и «Инсталляция». Первые залы третьего этажа Мраморного дворца знакомят с переходом от классической живописи и скульптуры к объекту как самостоятельному художественному элементу.
Раздел, посвященный ассамбляжу, представляет художественную практику XX века на примере абстрактных композиций, созданных из собранных материалов и предметов, а также концептуальных объектов — предметов-знаков и объектов-костюмов.
Заключительная часть экспозиции включает инсталляции — трехмерные композиции, которые начали появляться на выставках сюрреалистов в 1930–1940-е годы.
Среди ключевых работ проекта выделяют обманки: «Натюрморт» (1857) Александры Мордвиновой и редчайший артефакт из дерева и зеркал — панно Иоганна Готлиба Шварца «Сетка с рыбой и раком» (1773). Хайлайтами проекта также станут инсталляции Елены Елагиной, Игоря Макаревича, Гриши Брускина, Александра Бродского, Владимира Дубосарского и Валерия Кошлякова.
Выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция» открыта с 20 февраля по 21 апреля 2025 года в Мраморном дворце Русского музея на Миллионной улице, 5/1.
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