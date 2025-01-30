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Зимний дворец Эрмитажа (второй раз за 7 дней!) закрыли из-за угрозы режиму безопасности

В музей поступила очередная анонимная жалоба. 

LARISA DUKA / Shutterstock

Сейчас вход в Зимний дворец Эрмитажа временно закрыли. Специалисты занимаются тщательной проверкой экспозиционных залов и служебных помещений. 

Вход в Главный музейный комплекс осуществляется через Шуваловский проезд (Миллионная, 37/Дворцовая наб., 36). В Эрмитаже также сообщили, что посетители с билетами на сегодняшний день смогут посетить Главный музейный комплекс сегодня позже или в любой другой день.

UPD от 13:40: Эрмитаж снова работает в штатном режиме. Сотрудники Службы музейной безопасности вместе с росгвардейцами провели проверку экспозиционных залов и служебных помещений Зимнего дворца, подозрительных предметов не обнаружено.

Напомним, 24 января музей уже закрывали. По сообщению «Фонтанки», посетителей эвакуировали из-за «анонимного сообщения об угрозе режиму безопасности». Однако, в ходе проверки полиция не нашла ничего взрывоопасного.

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