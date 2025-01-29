В «Росфото» покажут классиков советской любительской фотографии

На выставке «Фотоклуб „Новатор“. ХХ век» покажут более 150 оригинальных авторских отпечатков культовых снимков из собрания «Росфото» и частных коллекций — это самая масштабная выставка работ фотографов «Новатора» за последние 50 лет (!). В основе выставки — выборка московского фотографа и председателя клуба Анатолия Болдина.

Среди ключевых мастеров: Борис Игнатович, Игорь Пальмин, Алексей Васильев, Павел Ивченко, Юрий Луньков, Рустам Агасьянц, Александр Солдатов, Елена Глазачева, Борис Долматовский, Юрий Коровин, Георгий Колосов, а также инициаторов создания московского фотоклуба «Новатор» — Александра Хлебникова, Василия Улитина и Георгия Сошальского.