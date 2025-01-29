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Искусство

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В «Росфото» покажут классиков советской любительской фотографии

Экспозиция представит лучшие натюрморты, репортажи и портреты 1960–1990-х годов ― периода расцвета любительской фотографии в СССР.

Борис Игнатович, "Заснеженная береза", 1940-е года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Борис Игнатович, "Заснеженная береза", 1940-е года

Юрий Лукьянов, "Портрет 2", 1970-1980-е годы
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Юрий Лукьянов, "Портрет 2", 1970-1980-е годы

На выставке «Фотоклуб „Новатор“. ХХ век» покажут более 150 оригинальных авторских отпечатков культовых снимков из собрания «Росфото» и частных коллекций — это самая масштабная выставка работ фотографов «Новатора» за последние 50 лет (!). В основе выставки — выборка московского фотографа и председателя клуба Анатолия Болдина.

Среди ключевых мастеров: Борис Игнатович, Игорь Пальмин, Алексей Васильев, Павел Ивченко, Юрий Луньков, Рустам Агасьянц, Александр Солдатов, Елена Глазачева, Борис Долматовский, Юрий Коровин, Георгий Колосов, а также инициаторов создания московского фотоклуба «Новатор» — Александра Хлебникова, Василия Улитина и Георгия Сошальского.

Геннадий Ушкало, "Раздумье", 1970-1980-е годы
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Геннадий Ушкало, "Раздумье", 1970-1980-е годы

Александр Шечков, "Избушка", 1990-е годы
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Александр Шечков, "Избушка", 1990-е годы

Анатолий Болдин

Фотографа, с 1970 по 1986 года возглавлял фотоклуб «Новатор»:

«Новатор» был основан в Москве 1 декабря 1961 года и располагался в одноименном Доме культуры строителей… фактически был создан для организации досуга фотографов-любителей, многие из которых впоследствии стали профессиональными репортерами и фотохудожниками. Уже в середине 1960-х годов фотоклуб при районном Доме культуры с одноименным названием стал центром фотолюбительского движения Москвы: в него входило более 300 человек. Выставки «Новатора» проходившие во многих городах СССР, вызывали неизменный интерес у зрителей. В 1989 году произведения из собрания клуба были включены в знаковую юбилейную выставку «150 лет фотографии», прошедшую в московском Манеже.

Михаил Голосовский, из цикла "Дети города", 1960-1970-е годы
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Михаил Голосовский, из цикла "Дети города", 1960-1970-е годы

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Выставка «Фотоклуб „Новатор“. ХХ век» открыта с 7 февраля по 7 марта в парадных залах Музейно-выставочного комплекса «Росфото» на Большой Морской улице, 35.

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