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В «Полутора комнатах» представят книгу искусствоведа Екатерины Андреевой о Тимуре Новикове

На ее страницах подробно рассказана история жизни и творчества художника-реформатора и создателя «Новой Академии Изящных Искусств».

В «Полутора комнатах» представят книгу о Тимуре Новикове, которую написала Екатерина Андреева — арт-критик, научный сотрудник Русского музея и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Издание охватывает творческий путь художника — начиная с раннего детства и заканчивая последними годами, когда Новиков ослеп, но не оставил художественную сцену, обратившись к акционизму, преподаванию и развитию теории искусства — а также исследует его вклад в развитие музейных коллекций — отделов новейших течений в Русском музее и фотографии в Эрмитаже. В книге собраны архивные материалы, редкие иллюстрации и глоссарий художественных концепций Новикова, включая его идеи всечества, расширенного смотрения и фактуры.

На презентации 1 февраля Екатерина Андреева лично расскажет о том, как создавалась книга «Тимур Новиков: академик левой классики».

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