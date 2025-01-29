«Эрмитаж в годы войны»: в музее представили проект новой выставки о блокаде

«Сейчас мы планируем очередной эксперимент, хотим совместить виртуальную и реальную экспозиции – рассказ, выстроенный на основе современных технологий, и показ подлинных вещей», — рассказывает директор музея Михаил Пиотровский.
28 января в Эрмитаже прошла торжественная церемония, посвященная 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Центральным событием стала презентация проекта «Эрмитаж в годы войны: 1941–1945», подготовленного музеем совместно с дизайн-студией «СолАрт». Экспозиция разместится в подвалах Нового Эрмитажа, где в годы блокады находились бомбоубежища, расскажет реальные истории конкретных людей. Одним из ключевых сюжетов станет судьба Павла Губчевского, коменданта Эрмитажа в военные годы. Впервые покажут его архивные документы, в том числе удостоверение 1943 года и продуктовые карточки. Историко-мемориальный проект дополнит фрагмент документального фильма «Эрмитаж. Хроники подвига» с рассказом Губчевского о легендарной «экскурсии с пустыми рамами», которую он провел в 1942 году для курсантов.
Экспозиционное пространство расположится в двух подвальных помещениях — в них разместят инсталляции и макеты, памятные предметы и копии документов, а также мультимедийные экраны. Таймлайн выставки охватит разные стороны блокадного быта музея и ключевые периоды: «Эвакуация. Июнь 1941 – сентябрь 1941», «Жизнь в бомбоубежище. Сентябрь 1941 – март 1942» и «Блокадное небо. 1941–1944», «Не трогай мои чертежи!», «Жизнь восстанавливается» и «Эрмитаж открыт!».
Заместитель заведующего Научным архивом рукописей и документального фонда Эрмитажа:
Здесь будет рассказано шесть историй: о том, как проходила эвакуация, о том, как люди жили и работали, сохраняли экспонаты в дни войны, как праздновали День освобождения Ленинграда от блокады, – объяснила она. – Это будет очень гибкая, интерактивная структура. Мы сможем добавлять какие-то темы, что-то менять. Ведь наши знания об этой, казалось бы, хорошо изученной теме, постоянно пополняются. Например, в прошлом году мы рассказывали про художника Михаила Григорьева, который тоже жил в этих подвалах, а сейчас обнаружились его дневники, и они открывают новые нюансы.
Будут представлены подлинные предметы военного времени: упаковочные ящики для эвакуированных экспонатов, табличка «Вход в бомбоубежище», исторические фотографии и 3D-макет Эрмитажа с отметками попаданий снарядов. Завершит рассказ раздел о Нюрнбергском процессе, где в 1946 году в качестве свидетеля выступил директор музея Иосиф Орбели. В отдельной нише реконструируют уголок бомбоубежища, в котором разместят стол образца 1930-х годов, керосиновую лампу и другие экспонаты.
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