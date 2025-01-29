«Эрмитаж в годы войны»: в музее представили проект новой выставки о блокаде

Экспозиционное пространство расположится в двух подвальных помещениях — в них разместят инсталляции и макеты, памятные предметы и копии документов, а также мультимедийные экраны. Таймлайн выставки охватит разные стороны блокадного быта музея и ключевые периоды: «Эвакуация. Июнь 1941 – сентябрь 1941», «Жизнь в бомбоубежище. Сентябрь 1941 – март 1942» и «Блокадное небо. 1941–1944», «Не трогай мои чертежи!», «Жизнь восстанавливается» и «Эрмитаж открыт!».

Елена Соломаха Заместитель заведующего Научным архивом рукописей и документального фонда Эрмитажа: Здесь будет рассказано шесть историй: о том, как проходила эвакуация, о том, как люди жили и работали, сохраняли экспонаты в дни войны, как праздновали День освобождения Ленинграда от блокады, – объяснила она. – Это будет очень гибкая, интерактивная структура. Мы сможем добавлять какие-то темы, что-то менять. Ведь наши знания об этой, казалось бы, хорошо изученной теме, постоянно пополняются. Например, в прошлом году мы рассказывали про художника Михаила Григорьева, который тоже жил в этих подвалах, а сейчас обнаружились его дневники, и они открывают новые нюансы.

Будут представлены подлинные предметы военного времени: упаковочные ящики для эвакуированных экспонатов, табличка «Вход в бомбоубежище», исторические фотографии и 3D-макет Эрмитажа с отметками попаданий снарядов. Завершит рассказ раздел о Нюрнбергском процессе, где в 1946 году в качестве свидетеля выступил директор музея Иосиф Орбели. В отдельной нише реконструируют уголок бомбоубежища, в котором разместят стол образца 1930-х годов, керосиновую лампу и другие экспонаты.