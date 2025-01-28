От Кабакова и ар-нуво стекла до арт-группы «Провмыза»: 12 главных выставок февраля

«Ассамбляж, объект, инсталляция», Мраморный дворец (0+)

Евангелисты авангарда Казимир Малевич, Николай Суетин и Петр Митурич, нонконформисты Илья Кабаков и Владимир Янкилевский, неоакадемист Тимур Новиков и прочие деятели арт-сцены ХХ века способствовали расширению представлений, что искусство — это лишь картины, графика и скульптура. Так появились ассамбляжи, редимейды и всевозможные инсталляции, эволюцию которых и предлагают проследить в Русском музее.

Цель проекта не академическая, но дидактическая: объяснить зрителям, как устроены разные жанры. В его создании среди прочих помогал столичный Дом культуры «ГЭС-2».

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С 21 февраля по 21 апреля