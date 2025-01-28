От Кабакова и ар-нуво стекла до арт-группы «Провмыза»: 12 главных выставок февраля

Евангелисты авангарда в Русском музее, декор эпохи ар-нуво в Эрмитаже, ленинградский андеграунд в DIDI Gallery, ностальгия по постсоветскому детству в Академии Художеств, а также анималистика от Кузьмы Петрова-Водкина в МИСП и мультивселенная-сказка от анонимного художника Грехта в Limonov Art Foundation — Собака.ru рассказывает о главных экспозициях, которые можно увидеть в Петербурге в феврале.
Владимир Янкилевский, «Триптих № 14. Автопортрет (Памяти отца)». 1987 год
«Ассамбляж, объект, инсталляция», Мраморный дворец (0+)
Евангелисты авангарда Казимир Малевич, Николай Суетин и Петр Митурич, нонконформисты Илья Кабаков и Владимир Янкилевский, неоакадемист Тимур Новиков и прочие деятели арт-сцены ХХ века способствовали расширению представлений, что искусство — это лишь картины, графика и скульптура. Так появились ассамбляжи, редимейды и всевозможные инсталляции, эволюцию которых и предлагают проследить в Русском музее.
Цель проекта не академическая, но дидактическая: объяснить зрителям, как устроены разные жанры. В его создании среди прочих помогал столичный Дом культуры «ГЭС-2».
Подробнее здесь.
С 21 февраля по 21 апреля
Юрий Луньков, без названия. 1960-1970-е .
«Фотоклуб “Новатор”. ХХ век», «Росфото» (12+)
В экспозиции — 150 работ одного из самых знаменитых фотоклубов СССР: в таком масштабе «Новатор» не показывали уже больше полувека. Это натюрморты, репортажи и портреты 1960-1990-х — периода, когда фотоаппарат был почти в каждой советской семье.
Среди авторов как участники клуба (Борис Игнатович, Игорь Пальмин, Алексей Васильев, Павел Ивченко, Юрий Луньков, Рустам Агасьянц), так и классики фотографии, инициаторы создания «Новатора» (Александр Хлебников, Василий Улитин, Георгий Сошальский).
Подробнее здесь.
С 7 февраля по 7 марта
Арт-группа «Провмыза», кадр из видео-работы «Капель»
«Провмыза. Provmyza Gerund», MYTH Gallery (18+)
Художники Сергей Проворов и Галина Мызникова успели отметиться на двух Венецианских биеннале, Роттердамском кинофестивале и премии им. Сергея Курехина. Уже 26 лет они смело совмещают форматы медиа-арта, театра, цирка, перформанса и инсталляции.
В экспозиции — их видеоработы («Капель», «Вечность», «Oratorium SARXSOMA»), а также экспериментальная графика («Ювенильное море» и «Плащаница»).
Подробнее здесь.
До 20 марта
Леонид Борисов, «Иероглиф». 1981 год
«Экспромт No2», DIDI Gallery (6+)
Выставка-продолжатель недавнего проекта на площадке московского музея Арт4. Ее участники — ведущий художник ленинградского андеграунда Леонид Борисов и пионер абстрактного экспрессионизма Евгений Михнов-Войтенко — создавали эмоционально напряженные картины. На примере их графических композиций 1960-2000-х наблюдаем, как каждый из них работал с синтезией и импровизацией, сходной с музыкальной.
Подробнее будет здесь.
С 8 февраля по 6 апреля
Предметы из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Ю. А. Борисова
«Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар нуво», Эрмитаж (6+)
Эрмитажная выставка — шанс взглянуть на Серебряный век под непривычным углом: не читая Блока с Ахматовой и Гумилевым, а изучая изысканный декор Лотарингии. Это 111 предметов — стеклянные вазы, лампы, флаконы, монетницы и даже пресс-папье — каждый из которых вполне арт-объект! В том числе работы Эмиля Галле, знаменитого мастера-трендсеттера, определившего европейские вкусы.
Подробнее здесь.
До 13 апреля
Михаил Левиус, City of Lost Angels 9
«Михаил Левиус. City of Lost Adults», Anna Nova (18+)
Персональная выставка представителя нового поколения фигуративной живописи Михаила Левиуса — продолжение его проекта в московской галерее pop/off/art. Название экспозиции отсылает к компьютерной игре The City of Lost Children, источнику вдохновения художника.
Левиус смешивает реальное и вымышленное, массовую культуру и эстетику приставки, насыщенные текстуры фонов и аэрозольные фигуры людей, холсты и муралы.
Подробнее здесь.
До 16 марта
Владимир Опара, «Крепость Учхисар»
«Владимир Опара. Жизнь в цвете», Эрарта (6+)
В работах Владимира Опары, по его собственному заверению, «заключено солнце» (которого так сильно не хватает жителям Петербурга в феврале!). Художник смешивает абстрактные цветовые пятна с абрисами гор, бухт и городских пейзажей. Угадываем в них южную природу и наблюдаем необычный эффект: как полотна напоминают витражи, будто подсвеченные изнутри.
Подробнее здесь.
С 14 февраля по 11 мая
Анастасия Криулина, «С Новым годом». 2024 год
«Криулина / Пастухов», Академия Художеств (12+)
Ректор Академии Художеств Семен Михайловский выступил куратором проекта ее же выпускников — Анастасии Криулиной и Михаила Пастухова. Основной лейтмотив их работ — постсоветское детство, ностальгия и «русская тоска». Художники запечатлевают провинциальную Россию и создают собирательный портрет современности, изображая дворовых пацанов и девчонок, застолья в семейном кругу и долгие поездки на поезде. В общем, выводят ключевые символы из глубин коллективной памяти.
Подробнее будет здесь.
До 18 февраля
Виктор Данилов, «Частная территория». 2007 год
«Анималистика. И в шутку, и всерьез», МИСП (6+)
Собаки, кошки, лисы, павлины, лебеди и даже бычки — так выглядит масштабная ретроспектива анималистики в советском и современном искусстве. Представлены звездные мастера XX века (Кузьма Петров-Водкин, Святослав Рерих, Нико Пиросмани, Натан Альтман) и современные авторы (Завен Аршакуни, Анатолий Белкин).
Живопись, графику и скульптуру собрали из 36 музеев, галерей и частных коллекций. Абсолютный маст-си: портрет рыжей собаки авторства Кузьмы Петрова-Водкина.
Подробнее здесь.
До 9 марта
Андрей Кузьмин, «Монолит». 2025 год
«Монолит», NAMEGALLERY (12+)
Персональная выставка Андрея Кузьмина, участника проектов Новой Академии Изящных Искусств Тимура Новикова. Художник покажет абстрактные пейзажи — места без геолокаций и людей. Его работы как головоломка: беспредметный хаос, в котором интересно угадывать контуры реального мира.
Подробнее будет здесь.
С 28 февраля по 26 апреля
Грехт «Сказка. Сон», Limonov Art Foundation (16+)
Торопитесь — в феврале последняя возможность посетить Limonov Art Foundation перед реконструкцией! В пространстве открывается выставка анонимного петербургского художника Грехта, участника «Цветов Джонджоли». Это инсталляция-загадка, в которой зрителей ждут живопись и деревянные скульптуры-тотемы. Главное — не потеряться: мультивселенная Грехта включает в себя гулливеров болотных земель и головы драконов, призрачные замки и бушующие моря.
Подробнее здесь.
С 1 по 28 февраля
Фото из мастерской
Константин фон Рибен «Fuzzy sets», Marina Gisich Projects (18+)
Выставка художника Константина фон Рибена исследует состояние неопределенности и утраты привычного порядка. Среди работ — экспонаты из стекла и камня, контрастные текстуры, объединенные темой распада и мутации.
Куратором проекта выступила Лиза Цикаришвили — лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».
Подробнее здесь.
До 16 февраля
Комментарии (0)