В «Борее» покажут ретроспективу нонкомформиста Валерия Вальрана

Как рассказали Собака.ru, персональная выставка Валерия Вальрана «Абстракция. Ретроспектива» охватит развитие нефигуративной манеры в творчестве художника: от ранних поисков и экспериментов с материалами до разработки авторской техники мятого холста и серий абстрактных натюрмортов на монохромном фоне.

Так, на выставке покажут ранние абстракции 1970-х годов, вдохновленные работами Джексона Поллока и Евгения Михнова-Войтенко, коллажи из тканей и сетей, а также ключевые произведения из серий «Русская готика» (2009), «Экспрессивная геометрия» (2011–2012), «Цепи Маркова» (2016) и «Акварельные импровизации» (2021).