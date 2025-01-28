В «Борее» покажут ретроспективу нонкомформиста Валерия Вальрана

Автор, живущий одновременно тремя жизнями — живописца, психолога и историка андеграундной фотографии, — представит ретроспективу избранных произведений, созданных в период с 1970 по 2024 год.
Как рассказали Собака.ru, персональная выставка Валерия Вальрана «Абстракция. Ретроспектива» охватит развитие нефигуративной манеры в творчестве художника: от ранних поисков и экспериментов с материалами до разработки авторской техники мятого холста и серий абстрактных натюрмортов на монохромном фоне.
Так, на выставке покажут ранние абстракции 1970-х годов, вдохновленные работами Джексона Поллока и Евгения Михнова-Войтенко, коллажи из тканей и сетей, а также ключевые произведения из серий «Русская готика» (2009), «Экспрессивная геометрия» (2011–2012), «Цепи Маркова» (2016) и «Акварельные импровизации» (2021).
Валерий Вальран (Козиев) — автор монументальных книг-исследований «Ленинградский фотоандеграунд», «Музей и общество» и «Советская фотография. 1917–1955». Его научные труды по психологии опубликованы под его настоящей фамилией Козиев. Живописные работы художника находятся в собраниях Русского музея, музея Эрарта, Музея истории Петербурга.
Выставка Валерия Вальрана «Абстракция. Ретроспектива» открыта с 4 по 26 апреля 2025 года в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.
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