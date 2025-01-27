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Искусство

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Тоскующим по снегу в Петербурге: в «Росфото» открыта выставка «...но зима здесь слишком длинна*»

Снегопады, заледеневшие реки и каналы, заснеженные набережные, а еще прогулки по льду, узоры на окнах и зимние вечера запечатлены на снимках легендарных петербургских фотографов.

Вадим Егоровский, "Александровский мост", 1961 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Росфото"

Вадим Егоровский, "Александровский мост", 1961 год

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Росфото"

Выставка «…но зима здесь слишком длинна*» открылась 24 декабря в «Росфото». Название проекта буквально отсылает к песне «Город» группы «Кино» и строчке «Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна». Показывают культовые кадры петербургских авторов 1960–1990-х годов: от классических композиций до экспериментальных ракурсов.

В пуле фотографов выставки Владимир Антощенков, Олег Бахарев, Леонид Богданов, Дмитрий Виленский, Валентин Голубовский, Валерий Дегтярев, Вадим Егоровский, Сергей Жиркевич, Владимир Зайкис, Александр Китаев, Борис Конов, Сергей Королев, Борис Михалевкин, Сергей Подгорков, Олег Полещук, Сергей Свешников, Борис Смелов, Людмила Таболина, Сергей Фалин, Александр Филиппов и Юрий Цехновицер. 

Субъективными хайлайтами выставки стали снимки Дмитрия Виленского — пионера направления фотоархеология или «фотографии как археологии посланий самому себе» — или светоносные живописные работы Людмилы Таболиной, снимавшей при помощи монокля. 

Выставка «…но зима здесь слишком длинна*» открыта до 23 февраля в музейно-выставочном пространстве «Росфото» на Большой Морской улице, 35.

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