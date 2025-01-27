Тоскующим по снегу в Петербурге: в «Росфото» открыта выставка «...но зима здесь слишком длинна*»

Выставка «…но зима здесь слишком длинна*» открылась 24 декабря в «Росфото». Название проекта буквально отсылает к песне «Город» группы «Кино» и строчке «Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна». Показывают культовые кадры петербургских авторов 1960–1990-х годов: от классических композиций до экспериментальных ракурсов.

В пуле фотографов выставки Владимир Антощенков, Олег Бахарев, Леонид Богданов, Дмитрий Виленский, Валентин Голубовский, Валерий Дегтярев, Вадим Егоровский, Сергей Жиркевич, Владимир Зайкис, Александр Китаев, Борис Конов, Сергей Королев, Борис Михалевкин, Сергей Подгорков, Олег Полещук, Сергей Свешников, Борис Смелов, Людмила Таболина, Сергей Фалин, Александр Филиппов и Юрий Цехновицер.