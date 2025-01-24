В DiDi Gallery покажут экспериментальную графику Леонида Борисова и Евгения Михнова-Войтенко

Это продолжение проекта, начатого весной 2024 года в московском Музее Арт4 — теперь с обновленным составом работ.
Евгений Михнов-Войтенко «Композиция», 1975 год
Куратор:
Неофициальное искусство, и абстрактное в особенности, демонстрирует необычное отношение к законченности, завершенности произведения. Художественное качество понималось как оптимальная степень внутреннего напряжения — настоящая работа должна обладать нервом. Эта потаенная, но упрямая интонация звучит сквозь каждую работу, как у Евгения Михнова-Войтенко, так и у Леонида Борисова. Хотелось бы, чтобы ее могли расслышать современные зрители.
Как рассказали Собака.ru в DiDi Gallery, выставка «Экспромт No2» посвящена графическим экспериментам двух ярких представителей ленинградского неофициального искусства — Леонида Борисова и Евгения Михнова-Войтенко. В фокусе выставки беспредметная экспериментальная графика 1960–2000-х годов, объединенная условным синестезийным мотивом. Для обоих авторов процесс создания произведений был сравним с музыкальной импровизацией: «Происходит развитие темы, пока не заканчивается картина», — говорил Борисов.
Леонид Борисов «Иероглиф», 1981 год
«Экспромт No2» о том, как Борисов и Михнов-Войтенко с помощью экспериментов, импровизаций и спонтанности искали творческие методы, а также как с помощью формальных художественных инструментов создавали эмоционально напряженные работы.
Леонид Борисов (1943–2013) — один из ведущих художников ленинградского андеграунда. В своих работах миксовал идеи абстракционизма и конструктивизма. Он дебютировал на легендарной выставке нонконформистов в ДК «Невский» (1975), а позднее экспонировался в рамках коллективной «Новое искусство из Советского Союза» в США и на персональной экспозиции в Русском музее.
Евгений Михнов-Войтенко (1932–1988) — пионер абстрактного экспрессионизма в СССР, известен своим новаторским подходом к спонтанной живописи. Он изобретал технические приемы, позволяющие возникать неконтролируемому изображению, такие как использование подвижного стола с меняющимся углом наклона для изменения траектории растекающейся краски. Михнов-Войтенко был членом Товарищества экспериментального изобразительного искусства с 1981 года. Его работы представлены в коллекциях ведущих музеев и галерей, включая Русский музей и Третьяковскую галерею.
Выставка «Экспромт No2» открыта с 8 февраля по 6 апреля 2025 года в DiDi Gallery на Большом проспекте Васильевского острова, 62.
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