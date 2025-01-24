В DiDi Gallery покажут экспериментальную графику Леонида Борисова и Евгения Михнова-Войтенко

«Экспромт No2» о том, как Борисов и Михнов-Войтенко с помощью экспериментов, импровизаций и спонтанности искали творческие методы, а также как с помощью формальных художественных инструментов создавали эмоционально напряженные работы.

Леонид Борисов (1943–2013) — один из ведущих художников ленинградского андеграунда. В своих работах миксовал идеи абстракционизма и конструктивизма. Он дебютировал на легендарной выставке нонконформистов в ДК «Невский» (1975), а позднее экспонировался в рамках коллективной «Новое искусство из Советского Союза» в США и на персональной экспозиции в Русском музее.

Евгений Михнов-Войтенко (1932–1988) — пионер абстрактного экспрессионизма в СССР, известен своим новаторским подходом к спонтанной живописи. Он изобретал технические приемы, позволяющие возникать неконтролируемому изображению, такие как использование подвижного стола с меняющимся углом наклона для изменения траектории растекающейся краски. Михнов-Войтенко был членом Товарищества экспериментального изобразительного искусства с 1981 года. Его работы представлены в коллекциях ведущих музеев и галерей, включая Русский музей и Третьяковскую галерею.