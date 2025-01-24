В Эрмитаже начали реставрацию «Вакха» Рубенса

Полотно «Вакх», созданное в последние годы жизни Питера Пауля Рубенса (1638–1640), изначально не предназначалось для продажи. Это произведение стало условной квинтэссенцией творческого метода автора. Однако его первоначальный вид со временем потускнел из-за потемневших слоев поздних лаков и записей, которые исказили оригинальную цветовую гамму и тональность.

Реставрационные работы планируется завершить к 2027 году, когда будет отмечаться 450-летие со дня рождения художника. Научные руководители проекта — Наталья Грицай, ведущий научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, и Владислав Статкевич, младший научный сотрудник того же отдела. Работу выполняет художник-реставратор высшей категории Мария Шулепова.