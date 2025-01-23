Семен Михайловский представил выставку-ностальгию с работами Анастасии Криулиной и Михаила Пастухова в Академии Художеств

С другой стороны, Михаил Пастухов в работе со скульптурой и графикой ищет новые пластические решения для представления образов современников и культивирует мотив «русской тоски». Его герои — «пацаны» и «девицы», гопники и дворовые девчонки — молодежь российских окраин. За кажущейся простотой их облика скрывается сложная природа — они новые богемные интеллектуалы и мечтатели. Художник создает портрет своего поколения, подсвечивает темы растерянности и разочарования, эстетизирует повседневность, наполняя ее скрытым драматизмом.