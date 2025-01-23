Семен Михайловский представил выставку-ностальгию с работами Анастасии Криулиной и Михаила Пастухова в Академии Художеств

В своих работах молодые авторы обращаются и исследуют образы поколения 2000-х, провинциальную Россию, ностальгируют и открывают новые смыслы, казалось бы, отрефлексированной эпохи.
Выставка «Криулина/Пастухов» открылась 21 января в Итальянском зале Академии Художеств и представила работы выпускников — Анастасии Криулиной и Михаила Пастухова. На экспозиции представлены крупноформатная живопись, пластические эскизы, графика и скульптуры, которые рассказывают личные истории художников и отражают собирательный портрет современности. Куратор проекта — ректор Академии Художеств Семен Михайловский.
Анастасия Криулина обращается к теме постсоветского детства и домашнего быта конца 1990-х — начала 2000-х. Основой ее картин часто становятся семейные архивы — в сюрреалистических сюжетах героями картин художницы становятся родственники и друзья. Автор актуализирует провинциальную Россию, показывая переосмысление типичных сюжетов: ее застолья, поездки в поезде, портреты больших семей, атрибуты нацкультуры, как важная часть коллективной памяти, обретают поэтичность вне «низменного» быта.
С другой стороны, Михаил Пастухов в работе со скульптурой и графикой ищет новые пластические решения для представления образов современников и культивирует мотив «русской тоски». Его герои — «пацаны» и «девицы», гопники и дворовые девчонки — молодежь российских окраин. За кажущейся простотой их облика скрывается сложная природа — они новые богемные интеллектуалы и мечтатели. Художник создает портрет своего поколения, подсвечивает темы растерянности и разочарования, эстетизирует повседневность, наполняя ее скрытым драматизмом.
Выставка «Криулина/Пастухов» открыта с 21 января по 18 февраля 2025 года в Итальянском зале Академии Художеств на Университетской набережной, 17.
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