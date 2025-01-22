В музее-заповеднике «Гатчина» пройдет VII фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света»

В последний уикенд августа современные художники покажут свои сайт-специфик, иммерсивные и световые инсталляции, рефлексирующие на тему игр.
VII Международный фестиваль медиаискусства «Ночь света» пройдет с 29 по 31 августа в Гатчинском музее-заповеднике и соберет независимых художников, креативные студии и творческие команды, которые попробуют визуально передать сущность антропологического феномена игры: «от детских фантазий до сложных взрослых стратегий, от настольных игр до виртуальных реальностей – экспозиция позволит зрителям взглянуть на один из ключевых элементов человеческой природы». Среди участников фестиваля современные авторы, работающие со светом, архитектурным мэппингом, нейросетями, дополненной реальностью и другими новыми технологиями.
Основная экспозиция будет формироваться из приглашенных работ и идей, поданных через open call. Помимо этого, в Гатчинском парке разместятся 20 лучших проектов от участников Международного конкурс световых инсталляций, медиаарта и видеомэппинга, вписанных в ландшафт и архитектуру музея-заповедника. Свои работы покажут и студенты вузов-партнеров, в том числе НИУ ВШЭ, Академии Штиглица, ИТМО и других.
«Мы стремимся не только показывать работы признанных художников, но и способствовать появлению новых талантов. Молодые авторы получают ценный опыт и уверенность, а мы — смелые и неожиданные проекты», — комментирует директор фестиваля Ольга Аршанская.
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