В музее-заповеднике «Гатчина» пройдет VII фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света»

Основная экспозиция будет формироваться из приглашенных работ и идей, поданных через open call. Помимо этого, в Гатчинском парке разместятся 20 лучших проектов от участников Международного конкурс световых инсталляций, медиаарта и видеомэппинга, вписанных в ландшафт и архитектуру музея-заповедника. Свои работы покажут и студенты вузов-партнеров, в том числе НИУ ВШЭ, Академии Штиглица, ИТМО и других.

«Мы стремимся не только показывать работы признанных художников, но и способствовать появлению новых талантов. Молодые авторы получают ценный опыт и уверенность, а мы — смелые и неожиданные проекты», — комментирует директор фестиваля Ольга Аршанская.