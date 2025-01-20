Limonov Art Foundation представит персональную выставку загадочного анонима Грехта «Сказка. Сон»

Проект — это «сказка, где вместо слов — действие, и для каждого она выстраивается по-своему... Трое пошли за грибами в лес, весь день небо затянуто тьмой, просветлело на миг и вновь затянуло тучами...», — делится художник.
Как рассказали Собака.ru в Limonov Art Foundation, персональная выставка анонимного художника Грехта «Сказка. Сон» представит тотальную инсталляцию с псевдоархеологическими объектами, созданными за последние два года: крупные живописные полотна, нефункциональные предметы и деревянные скульптуры-тотемы. Создатель мифического фольклора соберет под одной крышей лилипутов и гулливеров болотных земель, куколок-марионеток и других жителей «оставленных городов-селений». Куратором проекта выступила Анна Якубова.
Экспозиция станет уникальной возможностью посетить пространство LAF перед его закрытием на реконструкцию — в планах строительство фондохранилища.
Куратор:
Искусство Грехта живет своей, внутри него протекающей жизнью. Нужно в него «войти» и по законам этой жизни с ним находиться. Оно не терпит торопливости, ему чуждо рациональное объяснение. В него можно только поверить, попробовать шагнуть внутрь, — тогда и оно сделает шаг навстречу, раскрываясь будто аленький цветочек. Грехт приглашает в свою сказку, где все оказывается взаимопереплетенным, где старинный комод превращается в призрачный замок из сна, где корабль с изумрудными парусами — рядом с фарфоровым блюдцем и головой дракона, где в розовом снегу таятся мысли, а негаснущая свеча — подле бушующего моря. Его мир, где все граничит между собой, примыкает одно к другому и соотносится, повествует обо всем и одновременно ни о чем. Грехт говорит через свои работы на каком-то особом языке, насыщенном образами, включающими самобытное, отчасти детское «мышление в картинках». Инаковость его художественной практики обусловлена вневременным характером мифотворчества автора, направленного на поиск личной и общекультурной идентичности.
Грехт — анонимный петербургский мультидисциплинарный художник, резидент Jessica Gallery и участник группы «Цветы Джонджоли» (проекта художников группы «Север-7» и их единомышленников). Самоучка, он работает с природными материалами и создает произведения на основе найденных артефактов. С 2016 года он участвует в групповых выставках в Петербурге, а также на ярмарках современного искусства Cosmoscow, «Контур», Blazar и SAM Fair.
Limonov Art Foundation — независимая платформа, поддерживающая и развивающая современное российское искусство, представляющая проекты независимых авторов и кураторов.
Персональная выставка Грехта «Сказка. Сон» открыта с 1 по 28 февраля в Limonov Art Foundation на заводе Разина на Курляндской улице, 48.
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