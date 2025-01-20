Limonov Art Foundation представит персональную выставку загадочного анонима Грехта «Сказка. Сон»

Как рассказали Собака.ru в Limonov Art Foundation, персональная выставка анонимного художника Грехта «Сказка. Сон» представит тотальную инсталляцию с псевдоархеологическими объектами, созданными за последние два года: крупные живописные полотна, нефункциональные предметы и деревянные скульптуры-тотемы. Создатель мифического фольклора соберет под одной крышей лилипутов и гулливеров болотных земель, куколок-марионеток и других жителей «оставленных городов-селений». Куратором проекта выступила Анна Якубова.

Экспозиция станет уникальной возможностью посетить пространство LAF перед его закрытием на реконструкцию — в планах строительство фондохранилища.