В особняке Румянцева покажут редкие работы художников Елизаветы Александровой и Владимира Стерлигова — ученика Малевича

Выставка «Владимир Стерлигов. Елизавета Александрова. Путь к свету» посвящена искусству света и формы. Экспозиция раскрывает свет как преобразующий элемент, наделяющий фигуры, предметы и пространство духовным смыслом. В рамках проекта будут представлены не только ключевые работы художников, но и редкие архивные материалы, связанные с их жизнью и творческим методом. Выставка реализована при поддержке образовательного проекта Artistico и под кураторством Ирины Голубевой и Вероники Абашиной.

Владимир Стерлигов – одна из центральных фигур второй волны русского авангарда. Ученик Казимира Малевича и Михаила Матюшина, он в 1960-е годы стремился сохранить традиции авангардной культуры: устраивал квартирные выставки, проводил занятия живописи в своем «невидимом институте» и развивал супрематическую теорию. Одним из главных открытий Стерлигова стал «прибавочный элемент» – кривая, соединяющая «купол неба» и «чашу земли», которая легла в основу его концепции «чашно-купольного» пространства. Эта идея, объединяющая физический мир и философско-религиозные представления, отражает стремление художника к осмыслению структуры Вселенной. Чаша и купол символизируют не только линии пространства, но и идеи духовного восхождения.

Учение Стерлигова оказало большое влияние на его учеников, среди которых особенно выделяется Елизавета Александрова. Следуя за наставником, она воспринимала живопись как форму духовного поиска. В своем творчестве Александрова обращалась к религиозным темам, переосмысляя иконографические образы через современную художественную призму.

Выставка «Владимир Стерлигов. Елизавета Александрова. Путь к свету» открыта с 20 января по 20 февраля в Особняке Румянцева на Английской набережной, 44.

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