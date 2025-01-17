Петр Белый представит пасторальный сюрреализм Руслана Ермолаева в галерее «Сарай»

Как рассказал Собака.ru куратор Петр Белый, выставка «Будка» представит крупноформатную живопись из серии «Дом» 2012-2014 годов петербургского художника Руслана Ермолаева. В своих работах автор миксует реализм с сюрреализмом, обращается к личным воспоминаниям, популярным образам из массовой культуры. Композиции художника чаще всего имеют пасторальный мотив, преобладают пейзажи.

Выставка является частью проекта «Было / Не Было», который реализуется в галерее Сарай с конца 2023 года под кураторством Петра Белого и представляет работы современных авторов. В пуле: Катерина Веселовская, Ася Маракулина, Алексей Семичов и Андрей Кузьмин, Михаил А Крест, Петр Кирюша, Антон Гудков, Света Исаева, Ирина Корина, Николай Чирятьев, Игорь Яновский.