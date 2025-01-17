Петр Белый представит пасторальный сюрреализм Руслана Ермолаева в галерее «Сарай»

«Художник, словно Кай из сказки "Снежная королева", пытается сложить слово "вечность" из цифровых осколков», — комментирует куратор.
Как рассказал Собака.ru куратор Петр Белый, выставка «Будка» представит крупноформатную живопись из серии «Дом» 2012-2014 годов петербургского художника Руслана Ермолаева. В своих работах автор миксует реализм с сюрреализмом, обращается к личным воспоминаниям, популярным образам из массовой культуры. Композиции художника чаще всего имеют пасторальный мотив, преобладают пейзажи.
Выставка является частью проекта «Было / Не Было», который реализуется в галерее Сарай с конца 2023 года под кураторством Петра Белого и представляет работы современных авторов. В пуле: Катерина Веселовская, Ася Маракулина, Алексей Семичов и Андрей Кузьмин, Михаил А Крест, Петр Кирюша, Антон Гудков, Света Исаева, Ирина Корина, Николай Чирятьев, Игорь Яновский.
Куратор:
Автор использует случайные снимки незнакомых людей, акцентируя внимание на удаленных фотографиях, то есть на источнике изображения, а не самой картинке. Реальность, сотканная из частиц случайного, складывается в камуфляж, цифровой мусор, глитч, возвращенный в пространство картины, что превращает ее в носитель, созданный архаичным методом кропотливого ручного труда.
Руслан Ермолаев — живописец, резидент Nikolay Evdokimov Gallery, учился в художественном училище имени Рериха, Академии художеств и РГАСИ (Институт сценических искусств). Неоднократно выставлялся на персональных выставках в Петербурге, а также групповых Gop-Art по России. С 2020 года участник ярмарок совриска, в том числе Cosmoscow, PAF (Port Art Fair) и Third Place Art Fair.
Галерея «Сарай» — выставочное пространство в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Функционирует как площадка репрезентации современного искусства, налаживает культурный диалог между классической музейной формой и современными интерпретациями. В пуле галереи художники, переосмысляющие прошлое в контексте настоящего.
Персональная выставка Руслана Ермолаева «Будка» открыта с 21 января по 28 февраля в галерее «Сарай» на Литейном проспекте, 53.
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