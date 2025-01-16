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Искусство

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MYTH Gallery представит выставку Gerund арт-группы «Провмыза»

Классики российского медиаискусства (участвовали в двух биеннале в Венеции, стали лауреатами Роттердамского кинофестиваля и премии имени Сергея Курехина), нижегородские художники Сергей Проворов и Галина Мызникова, представят известные видеоработы, а также экспериментальную графику.

Фото: Арина Федотова для «НН.Собака.ru»

«Самое захватывающее в творческом процессе: самое-самое начало и самый-самый конец, взбудораженность и изнеможение», — говорят художники.

Основной принцип арт-группы «Провмыза» в мультидисциплинарности: в своих работах художники комбинируют разные жанры современного искусства — от видео- и аудиоарта, театра и цирка, перформансов и инсталляций до графики и дизайн-решения крупных выставок. За 26 лет художники сформировали узнаваемый стиль и радикально переосмыслили сложные экзистенциальные темы: смерти, свободы, безысходности, тревоги и обреченности. 

«Я часто думаю, можно ли построить творчество только на откровении? Наверное, нет»

В рамках выставки Gerund в залах галереи совриска MYTH покажут три видеоработы: «Капель», «Вечность», «Oratorium SARXSOMA», а также экспериментальные графические полотна: «Ювенильное море» (1992, 2025 годы), «Плащаница» (1993, 2025 годы). Проект подготовлен при поддержке нижегородской «Галереи 9Б».

"Провмыза". Кадр из видео-работы "Капель"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой MYTH Gallery

"Провмыза". Кадр из видео-работы "Капель"

"Провмыза". Кадр из видео-работы "Капель"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой MYTH Gallery

"Провмыза". Кадр из видео-работы "Капель"

Карина Караева

Арт-критик и искусствовед:

«Провмыза» впервые в подобной экспозиции, напоминающей литургийную организацию работ, представляет в определенном смысле то, чем занимаются или то, что «обслуживают» художники — исчезновение, смывание, стирание, утопия. Говоря про состояние непорочности, что равноценно зыбкости бытия, «Провмыза» выходит за пределы возможного нового мира и предлагает рассмотреть реальность, в которой метафизический образ превращен в вещность земли.

"Провмыза". Кадр из видео-работы "Вечность"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой MYTH Gallery

"Провмыза". Кадр из видео-работы "Вечность"

"Провмыза". Кадр из видео-работы "Вечность"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой MYTH Gallery

"Провмыза". Кадр из видео-работы "Вечность"

В основе «Капели» 2009 года — культовая фотография Генри Пича Робинсона «Угасание» (1860). Это метафорическая история и танаталогическое исследование смерти больной девушки, выраженное «в намеренно пресыщенном сентименте авторского жеста». 

В видео-арте «Вечность» 2011 года «Провмыза» продолжают развивать лейтмотив смерти и представляют танатологическую серию, в которую попадает маленькая девочка, но ее «жизнь оказывается Вечностью, а смерть — лишь мигом».

В Oratorium Sarxsoma 2019 года художники миксуют видео-арт с классической ораторией (а еще с театром и цирком!), переворачивая с ног на голову старинный сакральный жанр — здесь нет речитативов, ансамблей и хоров, а фактуру развивают лишь вокальные партии. В видео-арте авторы переосмысляют феномен зрелищности подобно «драгоценному кристаллу, который, дабы понять его свет и тайны, надо долго, иногда мучительно, иногда в гипнотическом забытье, подчас в восхищении, с замиранием сердца вертеть в руках». Музыкальная основа работы — «Оратория» для двух голосов, сопрано и баса, созданная специально для проекта композитором Дарьей Звездиной.

"Провмыза". Кадр из видео-работы Oratorium Sarxsoma
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой MYTH Gallery

"Провмыза". Кадр из видео-работы Oratorium Sarxsoma

"Провмыза". Кадр из видео-работы Oratorium Sarxsoma
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой MYTH Gallery

"Провмыза". Кадр из видео-работы Oratorium Sarxsoma

Выставка Gerund арт-группы «Провмыза» открыта с 31 января по 20 марта 2025 года в MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.

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