MYTH Gallery представит выставку Gerund арт-группы «Провмыза»

«Самое захватывающее в творческом процессе: самое-самое начало и самый-самый конец, взбудораженность и изнеможение», — говорят художники.

Основной принцип арт-группы «Провмыза» в мультидисциплинарности: в своих работах художники комбинируют разные жанры современного искусства — от видео- и аудиоарта, театра и цирка, перформансов и инсталляций до графики и дизайн-решения крупных выставок. За 26 лет художники сформировали узнаваемый стиль и радикально переосмыслили сложные экзистенциальные темы: смерти, свободы, безысходности, тревоги и обреченности.

В рамках выставки Gerund в залах галереи совриска MYTH покажут три видеоработы: «Капель», «Вечность», «Oratorium SARXSOMA», а также экспериментальные графические полотна: «Ювенильное море» (1992, 2025 годы), «Плащаница» (1993, 2025 годы). Проект подготовлен при поддержке нижегородской «Галереи 9Б».