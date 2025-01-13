Посмотрите, как будет выглядеть мемориальная музей-квартира барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова на Литейном проспекте

Инициаторами создания музея стала семья Гурьянова: сестра Ольга и племянник Александр, а также Аким Хаас, ребенок «Новой Академии Изящных Искусств» (а теперь — ее руководитель), сын художницы Ольги Тобрелутс и основателя клуба «Тоннель» Андрея Хааса.

«В феврале 2026 года художнику, музыканту и денди Георгию Гурьянову исполнилось бы 65 лет — к этому моменту мы и надеемся успеть открыть двери квартиры. Команда музея — это семья Георгия Константиновича. Две сестры, Ольга и Наташа, словно добрые феи, следовали за Георгием и первыми приходили на помощь, когда он поселялся в заброшенных помещениях: помогали навести уют и чистоту и все эти годы незримо для посторонних глаз присутствовали в его жизни», — эксклюзивно рассказал Аким Хаас для Собака.ru.

Учредителем музея станет Ольга, которой принадлежат права на наследие художника, а пост директора займет Аким Хаас. По его словам, семья Георгия хранила квартиру в неприкосновенности на протяжении 11 лет с момента его смерти в 2013 году.