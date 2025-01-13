Посмотрите, как будет выглядеть мемориальная музей-квартира барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова на Литейном проспекте

Запуск музея запланирован на 2026 год. К экспозиции готовы 50 000 артефактов — редчайшие фотографии из личного архива, рисунки и картины, предметы из личной коллекции художника, денди и диджея Георгия Гурьянова.
Инициаторами создания музея стала семья Гурьянова: сестра Ольга и племянник Александр, а также Аким Хаас, ребенок «Новой Академии Изящных Искусств» (а теперь — ее руководитель), сын художницы Ольги Тобрелутс и основателя клуба «Тоннель» Андрея Хааса.
«В феврале 2026 года художнику, музыканту и денди Георгию Гурьянову исполнилось бы 65 лет — к этому моменту мы и надеемся успеть открыть двери квартиры. Команда музея — это семья Георгия Константиновича. Две сестры, Ольга и Наташа, словно добрые феи, следовали за Георгием и первыми приходили на помощь, когда он поселялся в заброшенных помещениях: помогали навести уют и чистоту и все эти годы незримо для посторонних глаз присутствовали в его жизни», — эксклюзивно рассказал Аким Хаас для Собака.ru.
Учредителем музея станет Ольга, которой принадлежат права на наследие художника, а пост директора займет Аким Хаас. По его словам, семья Георгия хранила квартиру в неприкосновенности на протяжении 11 лет с момента его смерти в 2013 году.
Барабанные палочки Георгия не лежали без дела – даже после гибели Виктора Цоя и прекращения существования группы «Кино» Гурьянов продолжал играть на своей установке прямо в квартире
В антикварном буфете стоит хрустальный бокал с каплей красного вина на дне — последний бокал Георгия, сохраненный его семьей
«Мы решили оставить пространство таким, каким его задумал хозяин: подлинная мебель, подлинные вещи, подлинные фотографии. Мы лишь уберем лишние предметы, чтобы поставить музейные витрины и распределить артефакты в соответствии с концептуальным повествованием, которое отмеряется годами жизни Георгия Константиновича.
Мы последовательно покажем весь его путь: детство, художественная школа, группа «Новые художники», появление группы «Кино», ее первый успех, «Кино» стадионное и всесоюзное, взаимодействие с Сергеем Курехиным, затем «Новая Академия». Отдельно представим его кинопроекты — участие в культовой «Ассе» Сергея Соловьева, документальной ленте Алексея Учителя «Рок» и фильме «Любовная история Мэрилин Монро и Владимира Маяковского», который сняла Ольга Тобрелутс. На «Пиратском телевидении» — это первый опыт независимого ТВ, съемки которого проходили в сквоте на Фонтанке, — Георгий вел квазиспортивную программу «Спартакус». Отдельную комнату займет его коллекция обуви и нарядов — он был настоящий эстет и денди», — добавил Аким Хаас.
Каждый стенд, посвященный тому или иному периоду, будут курировать искусствоведы, исследователи, которые лично знали Гурьянова, и, конечно, его друзья.
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