В Art of foto покажут непарадные хроники Петербурга в рамках выставки «Неслучайный взгляд» фотографа Сергея Подгоркова

«Мы вечно куда-то торопимся, мечтая избавиться от сиюминутности, но редко делаем шаги к практическому избавлению. Моя фотография, для меня, и есть эти самые шаги», — говорил автор в 2013 году.
Сергей Подгорков
Сергей Подгорков – знаковая фигура ленинградского фотоандеграунда. Его объектив фиксировал то, что считалось неприглядной правдой: инвалидов и нищих, очереди за дефицитом, пьяниц на улицах и курящих подростков в школьной форме. Он никогда не считал себя фотохудожником и иронично замечал, что просто «камера всегда была со мной». Работы Подгоркова — это спонтанные, но эмоционально насыщенные сторителлингом зарисовки из обыденной жизни.
Историк, краевед, писатель и журналист:
Это ответ тогдашнему официозу с его олимпийскими чемпионами, передовиками производства, мудрыми руководителями партии и правительства… Его герои не сюрреалистические уродцы, не презренные совки, а униженные и оскорбленные соотечественники, среди которых мы вечно живем.
Персональная выставка Сергея Подгоркова «Неслучайный взгляд» представит серию фотографий 1970–1980-х годов, на которых запечатлен непарадный Ленинград. Каждая из этих работ рассказывает историю о социальных «язвах» и повседневных трагедиях, которые остаются незамеченными обывателям.
Персональная выставка Сергея Подгоркова «Неслучайный взгляд» открыта с 18 января по 16 февраля в Art of foto на Большой Конюшенной улице, 1.
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