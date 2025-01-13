18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Art of foto покажут непарадные хроники Петербурга в рамках выставки «Неслучайный взгляд» фотографа Сергея Подгоркова

«Мы вечно куда-то торопимся, мечтая избавиться от сиюминутности, но редко делаем шаги к практическому избавлению. Моя фотография, для меня, и есть эти самые шаги», — говорил автор в 2013 году.

Сергей Подгорков
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Art of Foto

Сергей Подгорков

Сергей Подгорков – знаковая фигура ленинградского фотоандеграунда. Его объектив фиксировал то, что считалось неприглядной правдой: инвалидов и нищих, очереди за дефицитом, пьяниц на улицах и курящих подростков в школьной форме. Он никогда не считал себя фотохудожником и иронично замечал, что просто «камера всегда была со мной». Работы Подгоркова — это спонтанные, но эмоционально насыщенные сторителлингом зарисовки из обыденной жизни.

Лев Лурье

Историк, краевед, писатель и журналист:

Это ответ тогдашнему официозу с его олимпийскими чемпионами, передовиками производства, мудрыми руководителями партии и правительства… Его герои не сюрреалистические уродцы, не презренные совки, а униженные и оскорбленные соотечественники, среди которых мы вечно живем.

Персональная выставка Сергея Подгоркова «Неслучайный взгляд» представит серию фотографий 1970–1980-х годов, на которых запечатлен непарадный Ленинград. Каждая из этих работ рассказывает историю о социальных «язвах» и повседневных трагедиях, которые остаются незамеченными обывателям. 

Сергей Подгорков
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Art of Foto

Сергей Подгорков

Сергей Подгорков
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Art of Foto

Сергей Подгорков

Персональная выставка Сергея Подгоркова «Неслучайный взгляд» открыта с 18 января по 16 февраля в Art of foto на Большой Конюшенной улице, 1.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: