В Art of foto покажут непарадные хроники Петербурга в рамках выставки «Неслучайный взгляд» фотографа Сергея Подгоркова

Сергей Подгорков – знаковая фигура ленинградского фотоандеграунда. Его объектив фиксировал то, что считалось неприглядной правдой: инвалидов и нищих, очереди за дефицитом, пьяниц на улицах и курящих подростков в школьной форме. Он никогда не считал себя фотохудожником и иронично замечал, что просто «камера всегда была со мной». Работы Подгоркова — это спонтанные, но эмоционально насыщенные сторителлингом зарисовки из обыденной жизни.

Лев Лурье Историк, краевед, писатель и журналист: Это ответ тогдашнему официозу с его олимпийскими чемпионами, передовиками производства, мудрыми руководителями партии и правительства… Его герои не сюрреалистические уродцы, не презренные совки, а униженные и оскорбленные соотечественники, среди которых мы вечно живем.

Персональная выставка Сергея Подгоркова «Неслучайный взгляд» представит серию фотографий 1970–1980-х годов, на которых запечатлен непарадный Ленинград. Каждая из этих работ рассказывает историю о социальных «язвах» и повседневных трагедиях, которые остаются незамеченными обывателям.