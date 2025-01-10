Древнейшая бронза, гадательные кости и самый ранний фарфор: в Эрмитаже открыли новые залы о культуре и искусстве Китая

В преддверии праздников 24 декабря Эрмитаж представил вторую очередь постоянной экспозиции «Культура и искусство Китая» на третьем этаже Зимнего дворца, в залах № 351–354. Показали объекты культуры от древности до XVII века, которые теперь соседствуют с памятниками времен империи Цин (1644–1912). Коллекция наглядно иллюстрирует тысячелетнюю историю Срединного государства на примере лучших предметов из собрания музея.

Первый зал посвящен Древнему Китаю — его открывают эстампажи рельефов эпохи Хань (202 год до н. э. — 220 год н. э.), крупноформатный бронзовый треножник периода Цин (1644–1912), а также многочисленные предметы в технике литья из бронзы. Среди самых интересных экспонатов — древний треножник с надписью, подаренный китайским императором Николаю II на коронацию в 1896 году, и гадательные кости XIII–XI веков из коллекции академика Николая Лихачева.