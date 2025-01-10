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Искусство

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Древнейшая бронза, гадательные кости и самый ранний фарфор: в Эрмитаже открыли новые залы о культуре и искусстве Китая

Экспонаты четырех новых залов охватывают период с древности до XVII века.

Блюдо с двумя птицами и пионами, XIV век.
Государственный Эрмитаж. Фото: Дмитрий Сироткин.

Блюдо с двумя птицами и пионами, XIV век.

Модель монгольской юрты, 1345-1355 года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа. Фото: Дмитрий Сироткин

Модель монгольской юрты, 1345-1355 года

В преддверии праздников 24 декабря Эрмитаж представил вторую очередь постоянной экспозиции «Культура и искусство Китая» на третьем этаже Зимнего дворца, в залах № 351–354. Показали объекты культуры от древности до XVII века, которые теперь соседствуют с памятниками времен империи Цин (1644–1912). Коллекция наглядно иллюстрирует тысячелетнюю историю Срединного государства на примере лучших предметов из собрания музея.

Первый зал посвящен Древнему Китаю — его открывают эстампажи рельефов эпохи Хань (202 год до н. э. — 220 год н. э.), крупноформатный бронзовый треножник периода Цин (1644–1912), а также многочисленные предметы в технике литья из бронзы. Среди самых интересных экспонатов — древний треножник с надписью, подаренный китайским императором Николаю II на коронацию в 1896 году, и гадательные кости XIII–XI веков из коллекции академика Николая Лихачева.

Погребальная статуэтка стража, VII–X века
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа. Фото: Дмитрий Сироткин

Погребальная статуэтка стража, VII–X века

Ваза с цветами лотоса и драконом на горле, XVI век
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа. Фото: Дмитрий Сироткин

Ваза с цветами лотоса и драконом на горле, XVI век

Во втором зале представлена эпоха III–XIV веков: китайская погребальная пластика, бронзовые зеркала эпохи Тан, образцы глазурованной керамики эпохи Сун и редкие предметы из раннего китайского фарфора, включая уникальную модель юрты с росписью кобальтом.

Последние два зала охватывают период династии Мин (1368–1644), хайлайтами которого считаются произведения из резного лака, шелковой ткани, бронзы, фарфора с монохромной и полихромной росписью, а к ключевым памятникам относят редкий (единственный в коллекции Эрмитажа!) парадный портрет семейной четы эпохи Мин.

Вторую очередь экспозиции «Культура и искусство Китая» представили научные сотрудники Отдела Востока: Татьяна Арапова, Евгений Кий, Мария Меньшикова, Константин Петров, Лидия Поточкина, Николай Пчелин, Кира Самосюк под руководством заведующей сектором Дальнего Востока Анны Савельевой.

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