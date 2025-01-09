В Русском музее показали, как выглядело Рождество на Руси

В преддверии святого праздника корпус Бенуа наполнился живописью, графикой, декоративно-прикладным искусством и даже иконописью из собрания музея.
Выставка «Русское Рождество», которая открылась 29 декабря в Русском музее, посвящена и христианскому празднику, и Новому году, а также охватывает шесть столетий русской культуры: от XVI века до современности. Среди экспонатов – иконописные памятники на сюжет «Рождества», древние образы Богоматери, кресты, складни и пелена. Живопись представлена пулом художников: Никифором Крыловым, Константином Юоном, Николаем Дмитриевым-Оренбургским, Климентом Редько, Сергеем Романовичем, Германом Егошиным.
Показали также тематическую графику разных стилей и эпох, в том числе работы Кузьмы Петрова-Водкина, Григория Гагарина, Петра Басина и других. Особое внимание уделено изображению ангелов: от классической картины «Служение ангелов» Федора Бруни до деревянной пластики народных мастеров.
К хайлайтам выставки относят рождественский вертеп, выполненный современным петербургским мастером Борисом Сергеевым. Композиция включает скульптуры Богоматери, Святого Иосифа, волхвов, пастухов и Вифлеемской звезды.
В рамках «Русского Рождества» в корпусе Бенуа представили и классические атрибуты зимних праздников: расписные санки, открытки из коллекции Общины Святой Евгении, елочные украшения, лаковые шкатулки и дымковские игрушки.
Увидеть «Русское Рождество» можно с 29 декабря по 26 января 2025 года в корпусе Бенуа Русского музея на Инженерной улице, 4.
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