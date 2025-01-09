В Русском музее показали, как выглядело Рождество на Руси

Выставка «Русское Рождество», которая открылась 29 декабря в Русском музее, посвящена и христианскому празднику, и Новому году, а также охватывает шесть столетий русской культуры: от XVI века до современности. Среди экспонатов – иконописные памятники на сюжет «Рождества», древние образы Богоматери, кресты, складни и пелена. Живопись представлена пулом художников: Никифором Крыловым, Константином Юоном, Николаем Дмитриевым-Оренбургским, Климентом Редько, Сергеем Романовичем, Германом Егошиным.