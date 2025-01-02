Умерла экс-директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая

«За 13 лет в статусе генерального директора музея-заповедника «Петергоф» Елена Яковлевна многое сделала для его развития, сохранения и популяризации. Под ее руководством были проведены колоссальные реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов, созданы и обновлены многие музеи, проделана огромная исследовательская работа по изучению истории Петергофа. Светлая память о Елене Яковлевне будет вечно жить в Петергофе», — сказано в сообщении на сайте музея-заповедника.

Во время руководства Елены Кальницкой был реализован ряд значительных культурных проектов. Среди них интерактивный музей-спектакль «Дом игральных карт». Также были созданы историко-культурные программы «Государевы потехи» и «Петергофские дачники».Кроме того, реализован исторический музейный проект «Ораниенбаум сквозь века», который стал знаковым для изучения региона. В музее «Картинный дом» прошло мультимедийное представление в оперном зале.