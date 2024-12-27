Музей «Росфото» анонсировал выставочные планы на 2025 год

Откроет серию выставок «Новатор. ХХ век» — проект расскажет о культовом фотоклубе и соберет работы ключевых участников объединения.

Весной «Росфото» представит выставку, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках «Память Победы» соберут фронтовые снимки известных фотокорреспондентов и портреты ветеранов, созданные в 1980-е годы.

Следом — выставка старинных фотографических техник, которая соберет уникальные дагеротипы и ранние бумажные фотографии из фондов музея, которые редко покидают хранилище.

В планах также ретроспектива классика советской фотографии и одного из ключевых военных фотохроникеров Эммануила Евзерихина.

Летом музей представит проект «Крылья России», посвященный истории отечественной авиации. На выставке будут показаны архивные снимки строительства первых самолетов, становления авиаперевозок и развития авиации в СССР.

Осенью идем на экспозицию «Свет и цвет», исследующую историю цветной фотографии — от техники Прокудина-Горского и автохромов до современных цифровых технологий.

Актуальных же авторов покажут в рамках «Абстракция реальности. Современная беспредметная фотография».

Среди коллабораций выделяют совместный проект с Нижегородским музеем-заповедником «Пионеры отечественной фотографии Андрей Карелин и Максим Дмитриев», а также «Фотография конца XIX века на Дальнем Востоке» — вместе с Хабаровским музеем имени Гродекова и Центром визуальной культуры Beton.